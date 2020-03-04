منهن منى فاروق.. نجمات الفن يساندن ياسمين عبدالعزيز في أزمتها مع شقيقها

فتح الفنان وائل عبدالعزيز، النار على شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أمس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بسبب ما أثير مؤخرا عن علاقتها بالفنان أحمد العوضي، خاصة بعد نشر صورهما سويا احتفالا بعيد ميلادها الأخير.

هجوم شقيق الفنانة عليها أثار غضب الكثيرين داخل الوسط الفني، ما جعلهم يتضامنون مع "ياسمين" عبر حساباتهم المختلفة، وبخاصة نجمات الفن.

منى فاروق توجه رسالة لشقيق ياسمين عبدالعزيز بعد هجومه: أرجل منك

ونشرت منى فاروق، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لمهاجمة وائل لشقيقته وصورة شخصية له وعلقت عليها: "عيب عليك لما تعمل في أختك ياسمين عبدالعزيز كدة.. أنا أتمنيت أنها تكون أختي في يوم من الأيام من كتر ما هي أرجل منك.. أنت مش راجل للأسف".

لادين ولارجولة.. ريم البارودي تعلق على تصريحات شقيق ياسمين عبدالعزيز

علقت الفنانة ريم البارودي، على تصريحات الفنان وائل عبدالعزيز، خلال تعليقها على منشور الفنان محمد محمود عبدالعزيز، على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والذي انتقد فيه وائل عبدالعزيز على ما قاله ضد شقيقته، "عبث وهبل لا دين ولا رجولة للأسف".

إيمان العاصي.. صدمة كبيرة

تفاعلت الفنانة إيمان العاصي، مع منشور الفنان وائل عبدالعزيز، معلقةً: "صدمة بجد".

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نشوى مصطفى عن ياسمين عبدالعزيز: الجميلة السكراية

ودعمت الفنانة نشوى مصطفى، النجمة ياسمين عبدالعزيز، بعد الهجوم الذي تعرضت له من شقيقها، بنشر صورة للفنانة، عبر حسابها بـ"إنستجرام"، وعلقت قائلة: "الجميلة السكراية العسولة المتألقة ربنا يسعد قلبك".

فيما علقت رشا مهدي: "ياسمين عبدالعزيز بعيد عن إنها أختي وصاحبتي هيا نجمة مصرية مهمة جدا.. كفاية إننا لما بنقول مين من الممثلات في تاريخ مصر اللي بتشيل عمل لوحدها باسمها سواء فيلم أو مسلسل بنقول اسم ياسمين في القائمه دي.. ربنا يسعدك إنتي وأحمد يا حبيبتي ويتمملكم على خير ويبعد عنكم كل شر".

فيما هاجمت منة جلال شقيق ياسمين عبدالعزيز قائلة: "الراجل مش بالكلام بالأفعال، الراجل اللي يحافظ ويواجه ويبقى في ظهر الست اللي بيحبها، مش من الرجولة الأخ اللي يطلع يتكلم على أخته، أيا كانت المشاكل، ويتكلم كلام عيب، لما أنت بتخاف كدة مخوفتش على ولاد أختك لما يشوفوا كلامك، ولا يمكن كنت عاوز تشتغل فعملت كدة عشان تطلع تريند، كلنا بنحب ياسمين عبدالعزيز وربنا يسعدها هي والراجل أحمد العوضي.. يا خسارة الإخوات اللي بالشكل ده".

هجوم شقيق ياسمين عبدالعزيز عليها بسبب العوضي

هاجم "وائل" شقيقته، في منشور عبر حسابه الخاص بـ"فيسبوك"، بسبب علاقتها بأحمد العوضي، قائلاً: "بصي يا ياسمين يا عبدالعزيز يا أختي.. أنا معاكي وفي ضهرك من وانتي صغيرة، شيلت مشاكل كتيًر بسببك، من وانتي عيلة صغيرة، بداية من مشاكلك مع الشاعر، وبرادة وانتي عارفة إن أنا اتاذيت فيها إزاي، وقضية الشغالات مؤخرًا، غير قضية الضرب اللي كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللي لبستيها التورتة في وشها".

وأضاف: "وقفت جمبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك في كل موقف صعب مر عليكي، ونسيت حياتي، ونفسي عشانك وبقي كل همي أنا ووالدتك، إنك تكبري وتبقي نجمة في مجالك، سيبنالك اختياراتك كلها لنفسك، ووافقنالك على معظم قراراتك، وكنت الوحيد اللي ساندتك، ووقفت جنبك في طلاقك".

واستكمل: "لكن هنهرتل وتروحي تعرفي واحد أصغر منك بـ10 سنين، وتتصوري صور مالهاش اَي لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا، لا ومحدش هيسمح، من امتى واحنا بنعمل أعياد ميلاد، وتنزل على السوشيال ميديا.. من امتى الناس بتجيب في سيرتنا؟ ونقعد نتعاكس على السوشيال ميديا، ومع ذلك حياتك وانتي حرة فيها".

وأوضح: "أنا هتكلم على الشق اللي يخصني.. انتي مقاطعة كل العيلة عشان تعملي اللي على مزاجك.. احنا دلوقتي عايزين نفهم العلاقة دي ايه ورايحة على فين .. أما بالنسبة للأخ اللي ماشي وراكي في كل حتة، وشايفك البيضة الدهب الي هتفقسله كل يوم، أحب أقولك يا راجل لما تيجي تدخل بيت، تدخله من بابه يا راجل! وتقعد مع رجاله البيت!.. دي الأصول وده الاحترام".

واختتم: "طبعا لأنك عارف إنك مرفوض رفضا باتا، فعمرك ما هتعمل ده، ومعندكش غير طريق الشمال، اللي أنت سالكه من سنين مع بنات الناس.. أنا من رأيي كفاية عليك البطولة الي أخدتها، والعربية المرسيدس الهدية.. وتركز في شغلك وتسيبنا في حالنا، لأن طول عمرنا في حالنا، ومحدش سامع عننا حاجة، وملوش لازمة جو الصور والمعاكسات ده، وأنا مبخفش من تهديد حد".