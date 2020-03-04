الأسود الأكثر شيوعًا في اليوم السادس من أسبوع باريس للموضة في 2020

تابعنا عددًا من العروض المميزة في اليوم السادس من أسبوع باريس للموضة، لموسم خريف وشتاء 2020-2021 للألبسة الجاهزة، مثل عرض فالنتينو Valentino، جيفنشي Givenchy، وبالنسياغا Balenciaga، وعلى الرغم من أن العروض كانت مختلفة من ناحية المضمون، فإنه كان هنالك الكثير من العوامل المشتركة التي جمعتها، وأبرزها اللون الأسود؛ الذي كان من أبرز الصيحات المشتركة التي شاهدناها على منصات العروض، إلى جانب الكثير من التفاصيل الإبداعية الأخرى، التي سنطلعكم عليها من خلال هذه التقرير.

مجموعة فالنتينو لموسم خريف وشتاء 2020-2021:

مجموعات فالنتينو Valentino دائمًا ما تكون رائعة ومؤثرة، حيث إن بير باولو بيتشيولي Pierpaolo Piccioli، المدير الإبداعي للدار، يبدو وكأنه يمتلك فكرًا إبداعيًا لا ينضب.

مساء أمس، وعلى الرغم من تردي الطقس في باريس، وصلنا إلى مقر العرض؛ لنجد أعدادًا كبيرة من الناس المدعوين، ومن المشاهير وأصدقاء الدار، وقد حضروا لمتابعة العرض الجديد بشوق وترقب، وقد كانت الأجواء ساحرة مع الأمطار في الخارج، وفرقة الأوركسترا تعزف أجمل الألحان في الداخل، بدأ العرض وبدأت التصاميم تتوالى واحدة تلو الأخرى، وعلى عكس المجموعة الصيفية؛ شاهدنا الأزياء وقد اتشحت باللون الأسود، وهذا الأمر لم يكن عشوائيًا، بل هو الفكرة الأساسية من خلف هذه المجموعة، التي استوحاها بير باولو بيتشيولي Pierpaolo Piccioli من "البشر"، حيث رغب في التركيز على البشر، فردًا فردًا؛ للتعبير عن مشاعرهم وإبراز أحاسيسهم، بغضّ النظر عن العمر أو الجنس أو العرق، ولهذا فقد اختار رموز الأسلوب الكلاسيكي والزيّ الموّحد؛ ليكونا الأداة التي من خلالها سيعبّر عن هذه المساواة.

ألبسة النهار كانت مصممة من أقمشة بألوان الأسود والأزرق والرمادي، وقد استخدم رموزًا كانت قد ارتبطت بالألبسة الرجالية، مثل البدلات الرسمية والجلد واللون الرمادي، لكن في الوقت ذاته كانت هنالك رهافة خاصة وطابع حسي واضح، وقد لفتنا الامتزاج بين التصاميم التي بدت صارمة والتصاميم الأنثوية الناعمة، كذلك بين التفاصيل المتقشفة، والتفاصيل الغنية المترفة.

مجموعة بالنسياغا لموسم خريف وشتاء 2020-2021:

مكان العرض وطريقة تصميم المنصة كانت مذهلة في عرض دار بالنسياغا Balenciaga، فالأرض كانت ممتلئة بالماء، والسقف كان مصنوعًا من شاشات عرض أشكال وألوان مختلفة، بدت مثل لوحات فنية انعكست على الأرض بطريقة ساحرة، محولة الأجواء إلى ما يشبه السحر والخيال، وكل ذلك هو جزء من رؤية المدير الإبداعي للدار Demna Gvasalia، الذي منذ العام 2015 وهو يقدم تصاميم مبتكرة للدار، افتتحت المجموعة باللون الأسود، على تصاميم ألغت الهوية والجنس والعمر أيضًا، وقد قدمها عارضو أزياء مختلفون، منهم الشباب ومنهم المسنون، وعلى الرغم من أن التصاميم بدت حيادية للوهلة الأولى، فإنها حملت الكثير من التفاصيل في الوقت ذاته، كان هنالك تركيز على القصات المنسدلة والأحجام الأوفر سايز التي اشتهرت بها الدار، كما شاهدنا تصميمًا جديدًا لشكل الأكتاف البارزة، حيث كانت مدببة وحادة الزوايا، وقد رصدناها على المعاطف والفساتين، وامتزجت في المجموعة الأشكال المستقبلية مع لمسات من الأسلوب الكلاسيكي، الذي كشف عن حرفية الدار في التنفيذ والحياكة.

مجموعة جيفنشي لموسم خريف وشتاء 2020-2021:

في كل موسم، أصبحنا ننتظر بشوق العروض التي ستقدمها كلير وايت كيلير Keller Waight Clare، المديرة الإبداعية لـ"جيفنشي" Givenchy، حيث إنها ومنذ أن تسلمت الدار؛ وهي تقدم مجموعات مميزة تجمع فيها بين النمط الإبداعي والتصاميم الأنثوية التي تحلم بها كل امرأة عصرية اليوم.

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مجموعة هذا الموسم استوحتها من أرشيف الدار، الحافلة بالكثير من التفاصيل الغنية، ومن فيلم Nouvelle Vague، ومن أعمال الفنانتين Almeida Helena وKetty La Rocca، وكانت النتيجة مجموعة مميزة؛ اختلط فيها الجانب الدراماتيكي مع الجانب الأنثوي الراقي، وأبرز الألوان كان الأسود والأحمر والأبيض السكري، وقد شاهدنا التلاعب على الطبعات التي برزت بشكل أساسي على طبعة البولكا أو الأقمشة المنقطة، ولاحظنا تركيزًا على الأكتاف، وعلى إبراز الخصر؛ من خلال الأحزمة الجلدية.

تنوعت التصاميم بين الفساتين والبدلات الرسمية والتيورات وتنسيقات البناطيل مع القمصان وغيرها، وشاهدنا مجموعة مميزة من المعاطف، وأيضًا من معاطف الفرو الأنيقة.

مجموعات رائعة ومبتكرة، تابعناها في اليوم السادس من أسبوع باريس للموضة لموسم خريف وشتاء 2020-2021، من عرض فالنتينو، إلى عرض كل من جيفنشي وبالنسياغا

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