تأثير فيروس "كورونا" المُستجَد على إطلالات النجمات العالميات

تسبَّب فيروس "كورونا" في حالة من الذعر حول العالم وصلت إلى عالم الموضة والأزياء وطالت حتى إطلالات النجمات العالميات، لتصبح الكمامة إكسسوارا يرافقهن في الطائرة وحتى في نشاطاتهنّ اليومية. ونشرت النجمات مثل غوينيث بالثرو Gwyneth Paltrow، كايت هادسين Kate Hudson، وبيلا حديد Bella Hadid صورهنّ على وسائل التواصل بالأقنعة للجماية من فيروس "كورونا".

عارضة الأزياء بيلا حديد التي انتقلت من عاصمة لأخرى للمشاركة في عروض الأزياء رافقتها الكمامة حتى على الطائرة، حيث أطلت بتي شيرت برتقالية وغطت عنقها بشال أسود ورأسها بقبعة. المغنية والممثلة البريطانية سينيتا Sinitta، نسّقت الكمامة مع إطلالتها، فأطلت بفستان دانتيل قصير مع معطف بيج، وأكملت اللوك بكمامة سوداء، قبعة بيريه، قفازات من الجلد وجزمة تصل الى حدّ الكاحل ankle boots، فكانت الكمامة أقرب إلى الأكسسوار من الحماية من فيروس كورونا.

النجمة كيت هادسون وتحت عنوان Travel. 2020 نشرت صورتها عبر "إنستغرام" مع الكمامة، كذلك فعلت النجمة غوينيث بالثرو التي خبأت وجهها خلف كمامة أكثر تطورا.

أثّر فيروس "كورونا" إذن حتى على إطلالات النجمات في الأيام الأخيرة، ودفعهنّ إلى إعتماد الكمامة كإكسسوار أساسي في المطارات وحتى لدى تجوّلهنّ في الشوارع.

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