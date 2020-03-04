احذر استخدام الثلج الجاف: قتل وأصاب 6 أشخاص في عيد ميلاد مدونة شهيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تحول عيد ميلاد مدونة روسية شهيرة تدعى "كاترينا ديدينكو" إلى كارثة، أدت إلى وفاة زوجها وشخصين آخرين، وذلك بسبب الثلج الجاف الذي ألقي في حمام السباحة، ما أدي إلى حدوث عمليات اختناق شديدة وحروق.

واحتفلت المدونة مع عائلتها وأصدقائها وصديقاتها بعيد ميلادها التاسع والعشرين في مجمع الحمامات في جنوب موسكو، وقرر الضيوف تتويج احتفالهم بالسباحة في المسبح، حيث قرر زوج ديدينكو إضافة الثلج الجاف، ونتيجة لذلك، حدثت زيادة حادة في تركيز ثاني أكسيد الكربون، فقُتل ثلاثة من ضيوف الحفل، وتم نقل 3 أشخاص آخرين إلى المستشفى مصابين بحروق كيميائية شديدة.

ومن هذا المنطلق، توضح الدكتورة وفاء علم الدين استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية في تصريحها لـ"الخليج 365"، الأضرار التي يسببها الثلج الجاف على صحة الإنسان.

ما هو الثلج الجاف؟

هو ثاني أكسيد الكربون الذي يتم تجميده، إلى أن يتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية مباشرة، وعندما يقترن بالماء يشكل ثاني أكسيد الكربون، الذي يمكن أن يسبب الاختناق.

وثاني أكسيد الكربون ليس سامًا بحد ذاته، لكنه أثقل بمقدار 1.5 مرة من الهواء، وهذا ما يجعله يحتل الطبقة السفلى في مكان تواجده، لا يكاد يترك أي أوكسجين على الأرض بل يطرده إلى الأعلى نحو السقف، ما يجعل الشخص يفقد وعيه ويسقط على الأرض، حيث الأوكسجين ضئيل للغاية.

أضراره:

- يسبب انقباضًا في الأوعية الدموية للقلب والرئة الكبد.

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- يمنع وصول الدم إلى أجزاء الجسم، ويرجع ذلك بسبب تجمد الثلج.

- يزيد من إصابة الجلد بالحروق، ويمكن في بعض الحالات أن يؤدي إلى تشوهه.

- يمكن أن يؤدي لمس الجلد للثلج الجاف، إلى الإصابة بالأورام السرطانية التي قد تسبب الوفاة في بعض الحالات.

-ابتلاع هذا الثلج يمكن أن يؤدي إلى تجمد أنسجة الفم والمريء والمعدة.

- تهيّج واحمرار الجلد، من أكثر المشاكل التي يسببها الثلج الجاف.

يسبب قرحة الجلد، نتيجة لعدم وصول الدم إلى أجزاء الجسم، بسبب التعرض لدرجة حرارة الثلج.