10 نصائح عليك اتباعها عند تنظيف منزلك للحماية من العدوى والفيروسات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

ينصح الأطباء بالاهتمام بالنظافة الشخصية للوقاية من فيروس كورونا، وفي نفس الوقت لا يجب إغفال نظافة المنزل الذي يلعب دوراً كبيراً في الحفاظ على صحتنا ووقايتنا من الأمراض.

وفيما يلي مجموعة من النصائح للحفاظ على نظافة وتعقيم المنزل خلال أزمة فيروس كورونا التي تجتاح العالم، بحسب موقع هون كونج ليفينج، بحسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

1- اغسل يديك من الفيروس

اغسل يديك بعد العودة إلى المنزل مباشرة، وينصح بقضاء 20 ثانية على الأقل في غسل يديك بالصابون والماء الدافئ. تأكد من غسل راحة يدك، وبين الأصابع والأطراف والناحية الخلفية من يديك والإبهام والمعصمين.

2- نظف هاتفك

يمكن أن تعيش الفيروسات أيضاً على السطوح الصلبة لساعات أو حتى أيام، لذلك يمكن أن يحمل هاتفك الفيروسات والميكروبات معك إلى المنزل، ومن الضروري تنظيفه وتعقيمه بشكل منتظم.

3- لا تلمس وجهك

قد تذهب كل جهودك في حماية نفسك من الفيروس سدى بعد ساعات من ارتداء القناع الواقي خارج المنزل، إذا قمت بملامسة وجهك قبل أن تنظف وتعقم يديك بشكل جيد عند العودة إلى المنزل.

4- عقم مقابض الأبواب

مقابض الأبواب هي مرتع آخر للفيروسات، لذلك ينصح بوضع علبة مناديل معقمة مضادة للفيروسات بجوار الباب للتأكد من أنك تمسحها وتعقمها بانتظام. أو استخدام زجاجة من رذاذ الكحول لتطهير المقابض بانتظام، وينطبق هذا الأمر على مفاتيح الضوء وأجهزة التحكم عن بعد.

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5- تنقية الهواء

في حين أن وحدات تكييف الهواء الحديثة غالباً ما تتضمن مرشحات لمنع البكتيريا وحبوب اللقاح والعفن والتلوث، إلا أنها لا تستطيع أن تتخلص من كل الملوثات، لذلك يمكن التفكير في إضافة مرشحات الأشعة فوق البنفسجية إلى وحدة تكييف الهواء الخاصة بك أو الاستثمار في جهاز تنقية خاص للهواء.

6- التنظيف بالمبيض

ينصح بتطهير منزل بمحلول مبيض مخفف بنسبة جزء من المبيض مقابل 99 جزءاً من الماء، مع الحرص على تنظيف الأسطح التي تستخدم بشكل متكرر.

7- تنظيف المرحاض

ظهرت علامات في الآونة الأخيرة بأن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل عبر المخلفات البشرية وأنابيب الصرف الصحي، لذلك يجب تنظيف وتعقيم المرحاض بشكل منتظم، وإغلاق الأغطية بشكل جيد بعد كل استخدام، والتأكد من عمل نظام التهوية بشكل جديد في الحمامات.

8- تنظيف المطبخ

المطبخ هو مكان آخر محتمل يمكن لفيروس كورونا أن ينتقل عبره، ويمكن لأي سطح تلمسه أثناء تحضير الطعام أن ينقل الفيروس إلى أفراد أسرتك، لذا تأكد من تنظيف جميع أسطح العمل بانتظام بمطهر قادر على قتل الفيروسات.

9- غسل الملابس بانتظام

لا تترك الملابس التي ترتديها بشكل يومي تتراكم، بل احرص على غسلها بانتظام، للتخلص من أي فيروسات أو جراثيم مسببة للأمراض عالقة بها.

10- اترك حذاءك عند الباب

يمكن للأحذية أيضاً أن تنقل الفيروسات، لذلك يفضل خلعها عند الباب وعدم الدخول بها إلى غرف المنزل، وغسل اليدين بشكل جيد بعد ملامستها.