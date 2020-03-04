ريم البارودي توجه رسالة غامضة لمتابعيها: "متتعبش نفسك مع أعمى البصيرة"

رسالة غامضة وجهتها الفنانة ريم البارودي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أدهشت متابعيها، من خلال صورة.

وأرفقت ريم تعليقًا على الصورة قائلةً:" متتعبش نفسك مع أعمى البصيرة سيب الدنيا تربيه شوية ".

لقيت الصورة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت ما يقرب من 10 آلاف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات والتي كان من أبرزها،" ربنا بيخلص حقوق العباد، كلامك مظبوط جدًا، الكلام رايح فين".

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فيما تفاعل آخر قائلًا: "الدنيا بتاخذ منه كل حاجة حلوة والذكريات عنده مثل الآلم توجع ولا تفرح.. يا أعمى البصيرة أنت خسران خسران، لترد عليه الفنانة قائلةً: "أعمى البصيرة والقلب".

فيما تسائلت أخرى قائلةً: "مين مزعلك ياريكا"، لترد ريم قائلةً: "الحمدالله مش زعلانة أصلا ولا زعلانة عليهم حتى هواء بلا علاج حبيبتي لا أمل يبقى أزعل ليه من أعمى البصيرة والقلب".

وأعلنت الفنانة ريم البارودي، تعاقدها لتقديم برنامج جديد على قناة النهار والذي من المقرر أن يتم عرضه خلال الفترة المقبلة.