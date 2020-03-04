لأول مرة بمصر.. انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة برعاية الرئيس السيسي

انطلق من داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى، المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، الذي يعقد في القاهرة لأول مرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويستمر لمدة يومين، بحضور عالمي رفيع المستوى، وعدد كبير من الوزيرات المصريات والشخصيات العامة والفنانين والفنانات ورائدات الأعمال من مصر ودول العالم.

يأتي المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، الذي أسسته سيدة الأعمال الهندية ورائدة الأعمال العالمية، الدكتورة هاربين أرورا، تحت إشراف المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، ومن تنظيم شركة "ذا وركس"، برئاسة رائدة الأعمال المصرية نعمات خليل.

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وتشهد جلسات المنتدى، مناقشة موضوعات عديدة، منها دور النساء في مجالس الإدارة وفي العلم والتكنولوجيا، ومنها سد الفجوات والمساواة بين الجنسين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك اقتصاد الأسرة وتنمية الأعمال وإعادة تصور صنع السياسات في الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى جلسة لرئيس هيئة الرقابة المالية عن تمكين المرأة، وأخرى عن أهمية الصحة العقلية والتعليم والبيئة والثقافة والإبداع، وبناء الوعي الجماعي من أجل التغيير وتمكين الشبكات العالمية، وكذلك مكافحة الصور النمطية للنساء في وسائل الإعلام.

جدير بالذكر، أن المنتدى يعد فرصة فريدة لالتقاء النساء الرائدات من كافة المجالات ومن مختلف دول العالم في مكان واحد، من أجل تبادل الخبرات ومناقشة التحديات والصعوبات التي تقف أمامهن، وكيفية الارتقاء بأوضاع المرأة وتمكين المزيد منهن.

كما أنه يعد شهادة عالمية لدور مصر الريادي في دعمها لقضايا المرأة وتمكين السيدات، وتعرض خلاله العديد من قصص النجاح المصرية والإقليمية والعالمية، حيث تشارك فيه أكثر من 1000 سيدة من السيدات الرائدات من مصر ومختلف دول العالم.