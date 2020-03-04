بينها التهوية وغسل اليدين.. روشتة هاني الناظر للحماية من فيروس كورونا

قدم الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، وأستاذ الأمراض الجلدية، مجموعة نصائح للحماية من فيروس كورونا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال "الناظر"، عبر حسابه، "لاحظت أن هناك حالة من التوتر والقلق لدي كثيرين بسبب موضوع كورونا، وهنا أود أن اطمئن حضراتكم وأوضح الحقائق التالية، لا نهون من المرض ولكن نسب الإصابة به على مستوى العالم كله وإعداد المصابين الحمد لله قليلة بشكل كبير، بما في ذلك الصين نفسها وذلك بالمقارنة بعدد السكان".

وتابع الناظر، "أعداد الذين تم شفاؤهم في كل بلاد العالم مرتفعة جدا بالمقارنة بالوفيات، غالبية حالًات الوفاة لأشخاص للاسف كانوا يعانون أصلا من أمراض صعبة ناتجة عن خلل في الجهاز المناعي".

وطمأن استاذ الأمراض الجلدية، المواطنين قائلًا: "اطمأنوا ولا داعي للخوف والقلق ولكن علينا بإذن الله مجرد الاحتياط واتباع أبسط قواعد الوقاية الصحية التالية.

- استخدام مناديل ورقية للعطس والسعال وتخلص منها بطريقة صحية.

- توجه للطبيب ولا تتناول أدوية دون روشتة عند الشعور بأعراض البرد.

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- تناول اليوسيفي والبرتقال والسلطة الخضراء بالليمون يوميًا.

- احرص على التهوية الجيدة في المنزل أو العمل أو المدرسة.

- ابتعد عن تناول الأطعمة والمشروبات من الباعة الجائلين.

- اغسل يديك وفمك بالماء والصابون قبل وبعد الوجبات.

- تناول معلقة زيت زيتون قبل الوجبة الرئيسية يوميًا.

- تناول معلقة عسل نحل يوميًا.