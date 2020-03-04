الامارات | بالفيديو.. لص يستخدم صنّارة لسرقة عقد فاخر من متجر أسترالي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. لص يستخدم صنّارة لسرقة عقد فاخر من متجر أسترالي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقطت كاميرا مراقبة مقطعاً لسارق فيما كان «يصطاد» عقداً ذهبياً من تصميم «فيرساتشي» بصنارة من متجر أسترالي.
وذكرت الشرطة المحلية، اليوم الأربعاء، أن اللص حطّم نافذة المتجر في وسط الحي التجاري في ملبورن قبل استخدام صنارة صيد لسرقة عقد من تصميم «فيرساتشي».
لكن استغرق «الصياد» نحو ثلاث ساعات للإمساك بصيده الثمين.
فبعد فشل محاولاته الأولى بصنارة صغيرة، قرر الرجل استخدام صنارة أكبر، وفي النهاية تمكن من الحصول على العقد الذهبي من رقبة تمثال العرض.
وقال المسؤول في شرطة فيكتوريا بيد ويتي: «من الجريء للغاية أن يحضر أحدهم بصنارة صيد في منتصف الليل» للسرقة. ونشرت الشرطة مقطع الفيديو في محاولتها للقبض على السارق.
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