لهذا السبب الصلصال يهدد صحة طفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
حذرت مجلة "أوكو تست" من احتواء بعض أنواع الصلصال على مواد ضارة تشكل خطرا على صحة الأطفال.
وأوضحت المجلة المعنية أن بعض أنواع الصلصال تحتوي على مادة "الفورمالديهايد"، التي تحوم حولها شبهات بأنها مسرطنة، في حين تحتوي بعض الأنواع على عنصر "البورون" الكيميائي، الذي له تأثير سلبي على الخصوبة.
كما تحتوي بعض الأصناف على الهيدروكربونات العطرية، التي تحوم حولها شبهات بأنها مسرطنة.
ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة ينبغي استخدام أنواع الصلصال، التي لا تحتوي على هذه المواد الخطيرة.
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