منها تنظيف الحذاء في الغسالة.. 8 أساطير حول غسيل الملابس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

هناك بعض العادات الخاطئة التي تنتشر مع مرور الزمن عن عملية الغسيل وتنظيفه. ومن هذا المنطلق، أورد خبير التنظيف ويل لانكستون من شركة جيفز للتنظيف في حديث له مع صحيفة ديلي ميل البريطانية، مجموعة من الأساطير الخاطئة حول الغسيل وفقا لموقع"24 الإماراتي".

- وضع الجينز في الثلاجة لتنظيفه

يقول ويل، إن وضع الجينز في الثلاجة لا يجدي نفعاً في إزالة الأوساخ عنه، لذا يجب غسله بالماء البارد للحفاظ على لونه، وعدم الإفراط في غسله كي لا يفقد لونه بسرعة. كما نصح ويل بقلب بنطال الجينز إلى الداخل لتجنب احتكاك قماشه الخارجي بالأسطوانة المعدنية للغسالة وبالتالي فقدان لونه مع الزمن.

-تنظيف الحذاء في الغسالة يعيد إليه نضارته

ينصح ويل بشدة بعدم وضع الأحذية في غسالة الملابس أو في آلة تجفيف الملابس، تجنباً لانكماشها أو تشوهها بفعل الحرارة. وعوضاً عن ذلك يوصي ويل بتنظيف الأحذية في المصبغة حيث يتم استخدام طريقة التنظيف الجاف والحفاظ عليها من التلف.

-وضع كرات التنس في الغسالة يضر بالملابس

بحسب ويل، لا تساهم كرات التنس بالإضرار بالملابس أو تلفها، وعلى العكس من ذلك، تعمل كرات التنس على تنعيم الفوط والمناشف وإزالة البقع عنها بشكل مدهش.

كما يمكن لكرات التنس أن تساعد في تجفيف الغسيل بشكل أسرع لأنها تساعد على تدفق الهواء عبر الملابس عندما تكون في الغسالة. وإذا لم يكن لديك أي كرات تنس في متناول اليد، يمكن استخدام الألعاب الصغيرة المحشوة عوضاً عنها.

Advertisements

-استخدام مزيد من مسحوق الغسيل يعني نتائج أفضل

ينفي ويل هذه الفكرة، لأن استخدام الكثير من مسحوق الغسيل قد يؤدي إلى تجمع كميات منه على الملابس، إضافة إلى أن تجمعه في الغسالة قد يؤدي إلى نشوء روائح كريهة ناجمة عن تعفنه، لذا يجب وضع كمية المسحوق الصحيحة بحسب كمية الغسيل.

-مسحوق التبييض ضروري للملابس

وفقاً لويل، فإن استخدام مسحوق التبييض ليس ضرورياً في الكثير من الأحيان للحصول على ملابس ناصعة، ويمكن أحياناً أن يؤدي إلى إزالة ألوان بعض الملابس التي لم يتم صباغتها بشكل جيد.

ويوصي ويل باستخدام مواد التبييض القائمة على الأكسجين لأنها مواد تبييض لطيفة تزيل البقع وتبيض وتنظيف الملابس، وهي آمنة للاستخدام في جميع أنواع الأقمشة البيضاء والملونة القابلة للغسل.

-الغسالة ليست بحاجة إلى تنظيف

يعتقد البعض بأن الغسالة تقوم بتنظيف نفسها بنفسها، إلا أن هذا الاعتقاد خاطئ بحسب ويل الذي يوصي بتشغيل الغسالة وهي فارغة لدورة كاملة على درجة حرارة مرتفعة مع إضافة بعض الخل إليها كل ستة أسابيع.

-الغسيل بدرجة حرارة باردة أفضل للبيئة

يقول ويل: على الرغم من أن تشغيل الغسالة بدرجة حرارة باردة أفضل للبيئة لأن ذلك يوفر الطاقة ويمنع التلوث، إلا أن بعض الملابس تحتاج إلى دورة ساخنة، مثل المناشف وأغطية السرير التي تحتاج إلى درجة حرارة مرتفعة لقتل البكتريا.

-مسحوق الغسيل يقتل البكتريا

وفقاً لويل، فإن مسحوق الغسيل لا يقتل البكتيريا، لذا ينصح بإضافة مواد مطهرة مثل مبيضات الكلور أو زيت الصنوبر.