"مكياج الكمامة وأقنعة كارتونية".. حيل السيدات لمواجهة فيروس كورونا "بشياكة"

لم يمنع تفشي فيروس كورونا في العالم، من تقديم خبراء الموضة والجمال "حيل" تساعد النساء، الظهور بإطلالة جذابة، مع الحفاظ على صحتهن، وإتخاذ الإجراءات الوقائية للحماية من المرض الذي بات يهدد جميع سكان العالم.

خلال الأيام الماضية، بدأ مصطلح "مكياج الكمامة" في الظهور على نطاق دولي، والذي يعني إتباع نصائح وخطوات محددة لاستعمال مساحيق التجميل، خلال ارتداء ذلك الواقي على الوجه. بحسب موقع "تاوباو".

كيفية تطبيق "مكياج الكمامة" بسهولة

النصائح التجميلية تتضمن الاعتماد على مكياج "سموكي" للعينين، لإبرازها، من خلال استخدام "إيلاينر" غليظ، و"أيشادو" مُلف للأنظار، وتحديد الحاجبين باستعمال "جيل الحواجب" أو الأقلام، فضلا عن استعمال كريم الأساس ثابت، يدوم لساعات طويلة.

وفي حالة أن المرأة غير محجبة، يفضل ترك بعض خصلات الشعر على جانبي الوجه، كحيلة لجعله يبدو أصغر من حجمه الطبيعي.

لم تتوقف "تقاليع" خبراء الموضة عند ذلك الحد في "عصر الكورونا"، ليقدم مصممو الأزياء أفكار "خارج الصندوق"، لكمامات طبية صغيرة الحجم وجذابة، ورصد "هن" أبرز أشكال الكمامات المتماشية مع أحدث صيحات الموضة، للوقاية من الفيروس المتفشي في جيمع أنحاء العالم.

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"كمامة براند" من دار الأزياء الإيطالية FENDI

190 يورو، أي ما يعادل 3300 جنيها مصريا، هو سعر كمامة بنية اللون، مزينة بحرف "F" من توقيع دار الأزياء الإيطالية FENDI.

رسومات كارتونية على كمامات للنساء والرجال

بدولارين أمريكيين، أي ما يعادل 31 جنيها مصريا، يمكن شاء كمامة تناسب الرجال والنساء، والتي تتميز بطباعة رسومات وصور كارتونية عليها، بحسب موقع aliex press.

كمامة سوارية من توقيع مصمم مصري

خلال حديثه لـ"الوطن"، تحدث مصمم الأزياء المصري سامو هجرس، عن كواليس تصميم "كمامة الزفاف" أو "الكمامة السوارية"، قائلا إنه استغرق 3 ساعات متواصلة، في تنفيذ الفكرة، مستهلكا قماش بقياس 12×12 سنتيمتر مربع، للكمامة الواحدة، التي زينها بفصوص"اللولي"، "علشان هو موضة مابتبطلش أبدا"، مع استعمال قماش "دانتيل" الذي زاد الإطلالة نعومة وانسيابية، ويصل سعره إلى 1500 جنيه مصري.

"الكمامة السوارية" قدمها مع فستان زفاف يتناسب مع قصيرات القامة، لكونه قصير من الأمام، وطويل من أسفل الظهر حتى القدمين، والذي نفذه على مدار شهر كامل، ضمن مجموعة أزياء 2020، ويمكن ارتداؤه في الأفراح "أوت دور" على شواطئ البحر.