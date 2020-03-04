مبروك عطية: الرجال قوامون على كل النساء وليس الزوجة فقط

قال مبروك عطية، أستاذ الشريعة بالأزهر الشريف، إن الله عز وجل قال في كتابه العزيز: "الرجال قوامون على النساء"، ولم يقل الأزواج قوامون على النساء، أي أن الرجل قوام على زوجته ووالدته وأخته، وكل السيدات اللاتي يحتجن إلى المساعدة منه.

وأضاف "عطية"، خلال لقاء ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على شاشة "MBC مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، أنه إذا كانت الزوجة صاحبة مزارع ومصانع، وأحبت شخصا أقل منها في شركتها، يجب على زوجها أن ينفق على بيته من راتبه، الذي يتحصل عليه، وليس من أموال زوجته، لكن إذا أرادت الزوجة أن ترفع من شأن البيت، فهذا أمر آخر.

وأكد أستاذ الشريعة بالأزهر الشريف، أن القوامة لا تقتصر على الأموال فقط، لكن القوامة هي الرعاية والاهتمام والتعليم، بينما إذا كانت الزوجة صاحبة الدخل الأعلى، فلها الحق في خدمة المنزل والتطوع بذلك من عدمه.