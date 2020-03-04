قررت عدم إظهار وجهها مجددا.. معلومات عن غدير سلطان (فيديو وصور)

خرجت الفاشونيستا الكويتية، وخبيرة التجميل غدير سلطان، في فيديو بثته عبر صفحتها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات"، لتعلن أنها لن تظهر وجهها مرة أخرى في الفيديوهات الخاصة بها.

وهو الفيديو الذي أثار كثير من الجدل، ويستعرض التقرير التالي أبرز المعلومات عن غدير سلطان.

- هي من مواليد 1988، أي تبلغ من العمر 32 عاما.

- ولدت وتعيش في الكويت.

- تخرجت من جامعة الكويت.

- يدأت غدير مجال التجميل كهواية وبدأت بوضعه لنفسها.

- تطورت بعد ذلك وبدأت تجرب وضع مكياج للأقارب والأصدقاء، بحسب حوار سابق لها.

- قررت أن تحترف وضع المكياج بدأت في البحث على الإنترنت ثم أخذت كورسات في هذا المجال.

- أصبحت غدير محترفة في وضع المكياج وافتتحت صالون تجميل خاص بها في الكويت.

- لغدير حسابات كثير على مواقع التواصل الاجتماعي، ولها ملايين المتابعين.

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- على "إنستجرام"، تبث دوما ما تتوصل إلى من تقنيات جديدة في عالم المكياج.

- تثر غدير الجدل من حين لآخر بمكياجها، فقد وضعت ميكب جعلها نسخة من كايلي جينر، خبيرة المكياج العالمية الشهيرة والتي تمتلك خط إنتاج مكياج خاص بها.

- وضعت بعد ذلك مكياج جعلها شديدة السمار، وهو ما جعلها تواجه اتهامات بالعنصرية، وهو ما ردت عليه بأنها تبرز حرفتها في وضع المكياج.

- تقول غدير إن أول ما يجب أن تركز عليه في وضع المكياج هو نوع البشرة وشكل الملامح.

- أفضل أدواتها في المكياج في البلاشر والبودرة، ومرطب اليدين، وقلم كحل.

- هي مولعة بالموضة كذلك، فهي لا تحب أن يزيد وزنها عن 41 كيلوجراما، لأن الكاميرا تزيدها 5 كيلو.

- تتبع نظاما غذائي صارما كل فترة مدته 40 يوما.

- لديها ما يزيد عن 2 مليون متابع على "إنستجرام" وحده.

- نشرت فيديو أعلنت فيه توبتها وبأنه وقت "الصحوة"، ويجب ألا تمتنع عن الصلاة والقرآن، معلنة عدم إظهار وجهها مرة أخرى، لأن المال لا يجلب السعادة، وإنما القرب من الله.