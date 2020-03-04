"ماركة عالمية وبفصوص لولي".. كمامات على الموضة للوقاية من كورونا "بشياكة"

تصميمات "خارج الصندوق"، لكمامات طبية صغيرة الحجم، بعضها صُمم للنساء فقط، وآخرين يناسب الجنسين، كوسيلة "غير تقليدية" للوقاية من فيروس الكورونا المتفشي، والاحتفاظ بإطلالات أنيقة وملفتة للأنظاؤ في آن واحد.

"هن" رصد أبرز أشكال الكمامات المتماشية مع أحدث صيحات الموضة، للوقاية من الفيروس المتفشي في جيمع أنحاء العالم.

"كمامة براند" من دار الأزياء الإيطالية FENDI

190 يورو، أي ما يعادل 3300 جنيها مصريا، هو سعر كمامة بنية اللون، مزينة بحرف "F" من توقيع دار الأزياء الإيطالية FENDI.

رسومات كارتونية على كمامات للنساء والرجال

بدولارين أمريكيين، أي ما يعادل 31 جنيها مصريا، يمكن شاء كمامة تناسب الرجال والنساء، والتي تتميز بطباعة رسومات وصور كارتونية عليها، بحسب موقع aliex press.

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كمامة سوارية من توقيع مصمم مصري

خلال حديثه لـ"الوطن"، تحدث مصمم الأزياء المصري سامو هجرس، عن كواليس تصميم "كمامة الزفاف" أو "الكمامة السوارية"، قائلا إنه استغرق 3 ساعات متواصلة، في تنفيذ الفكرة، مستهلكا قماش بقياس 12×12 سنتيمتر مربع، للكمامة الواحدة، التي زينها بفصوص"اللولي"، "علشان هو موضة مابتبطلش أبدا"، مع استعمال قماش "دانتيل" الذي زاد الإطلالة نعومة وانسيابية، ويصل سعره إلى 1500 جنيه مصري.

"الكمامة السوارية" قدمها مع فستان زفاف يتناسب مع قصيرات القامة، لكونه قصير من الأمام، وطويل من أسفل الظهر حتى القدمين، والذي نفذه على مدار شهر كامل، ضمن مجموعة أزياء 2020، ويمكن ارتداؤه في الأفراح "أوت دور" على شواطئ البحر.