لأجل "العشيق".. زوجات خائنات تخلصن من الزوج

حاولت إنهاء علاقتها الآثمة التي نشأت مع صاحب مخبز، وعدم خيانة زوجها سائق التوك توك من جديد، لكن "العشيق" لم يرتضي بذلك، وأقنعها بالتخلص من الزوج وقتله، فوضعا المخطط الشيطاني، واشتركا سويًا في قتل الزوج، وإخفاء التوك توك الخاص به بعيدًا، كأن الحادث تم بدافع السرقة.

الأجهزة الأمنية نجحت في كشف خيوط الجريمة والقبض على الزوجة العشرينية وعشيقها، وتحويلهما للنيابة التي أمرت بحبسهما بعدما اعترفا بارتكابهما الجريمة، ومن ثم إحالتهما للمحاكمة الجنائية.

الجريمة التي شهدتها منطقة شبرا الخيمة، لم تكن الأولى، إذ تعددت جرائم قتل الأزواج على أيدي الزوجات، بمساعدة "العشيق":

"حنان" أعدمت زوجها

داخل منزل الزوجية الذي جمع بين حنان وإمام، التي قررت التخلص من زوجها بمساعدة عشيقها الذي استغل علاقة الصداقة التي تجمعه بالمجني عليه، فأقام علاقة غير شرعية مع زوجته.

وفي ليلة الجريمة، ذهب المتهم إلى منزل صديقه وجلسا معا، فاستطاع وضع أقراص مخدرة في كوب الشاب الذي تناوله المجني عليه، ليستطيع تنفيذ جريمته البشعة مع عشيقته.

وبعد أن غاب المجني عليه عن الوعي، قامت الزوجة بمساعدة عشيقها بلف عباءة حول رقبة زوجته للتخلص منه، حيث قاموا بنصب مشنقة للمجني عليه وإعدامه عليها.

واستطاع رجال مباحث البدرشين والعياط التي أجريت بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، من فك اللغز حول هذه الجريمة، والإيقاع بالزوجة وعشيقها، وتحويلهما للنيابة العامة.

Advertisements

كوب شاي

"حبيته ومقدرش أعيش من غيره" ربما كان ذلك هو دافع الزوجة الخائنة التي اتفقت مع عشيقها، الذي لا يتجاوز الـ20 عامًا، بالتخلص من زوجها.

وفي الموعد المتفق وضعت الزوجة العقار المنوم في كوب الشاي الذي يتناوله الزوج، حتى فقد الوعي، وبعد ذلك حضر العشيق لتنفيذ باقي المخطط الشيطاني، حيث كتم أنفاس الزوج حتى تأكد من مفارقته للحياة، وقام بوضعه في ملاءة داخل "جوالين"، واستعان بسائق تروسيكل، لإلقاء الجثة في الترعة.

وتلقى مأمور مركز شرطة سوهاج، بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بترعة العرابة ناحية أولاد نصير دائرة المركز، وبتشكيل فريق بحث جنائي، توصل للجناة حيث أكدت التحريات أن الزوجة اتفقت مع عشيقها للتخلص من الزوج.

جريمة شبين القناطر

في مركز شبين القناطر، عثر أهالي على جثة رجل تبين من إصابته أنها توفى إثر طلق ناري في الرأس، وحينما تم الإبلاغ عن الواقعة، أجرى رجال مباحث مركز شبين القناطر تحرياتهم، التي أفادت بأن الرجل الذي يدعى باسم محسن، وهو أربعيني العمر، كان ضحية زوجته وعشيقها.

وترجع تفاصيل الواقعة حينما بدأ يتأكد المجني عليه من وجود علاقة غير شرعية تربط زوجته بشخص آخر، لتخطط الزوجة للتخلص من زوجها، وبالفعل استدرج المتهم الذي يدعى "سعيد" المجني عليه إلى مكان الواقعة، حيث استعان بأبناء أشقائه في رش مادة على عينيه، ثم خنقه بالشال وأطلق رصاصة على رأسه أودت بحياته.

هذا ما اعترف به المتهمون أمام النيابة، حيث أوضح العشيق في اعترافاته أنه قرر التخلص من الزوج حتى يتسنى له فرصة الزواج من عشيقته التي جمعته بها علاقة غير شرعية، استمرت لفترة طويلة.

"أميرة" و"محمود"

العثور على جثة هامدة داخل إحدى المنازل بمحافظة سوهاج، اللغز الذي حاول رجال مباحث سوهاج كشفه، ليتبن أن وراء الجريمة الزوجة وعشيقها.

البداية حينما تلقى مأمور قسم شرطة أول سوهاج بلاغًا من السيدة التي تدعى "أميرة" بعثورها على جثة زوجها "ناصر"، داخل مسكنهما، لكنها لم تتهم أحد في ذلك.

فعدم اتهام الزوجة لأحد كان الخيط الذي سار عليه رجال المباحث، ليتضح أن الزوجة اشتركت مع عشيقها "محمود" وصديقه في قتل زوجها والتخلص منه، وهذا ما اعترف به المتهمون بعد ضبطهم وتولي النيابة العامة التحقيقات.