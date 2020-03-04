عدم تعليق ثم هجوم.. كيف تحدث شقيق ياسمين عبدالعزيز عن علاقتها بـ العوضي؟

هجوم لاذع شنه الممثل وائل عبدالعزيز لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بسبب علاقتها بالممثل أحمد العوضي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وهي ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها عبر "فيس بوك" عن علاقة شقيقته بأحمد العوضي التي تم إثارتها منذ طلاقها في عام 2018 من رجل الأعمال محمد حلاوة.

ووجه وائل حديثه لشقيقته قائلًا: "بصي يا ياسمين يا عبدالعزيز يا أختي.. أنا معاكي وفي ضهرك من وانتي صغيرة، شيلت مشاكل كتير بسببك، من وانتي عيلة صغيرة، بداية من مشاكلك مع الشاعر، وبرادة وانتي عارفة، إن أنا اتأذيت فيها إزاي، وقضية الشغالات مؤخرًا، غير قضية الضرب اللي كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللي لبستيها التورتة في وشها".

وواصل: "لكن هنهرتل وتروحي تعرفي واحد أصغر منك بـ10 سنين، وتتصوري صور مالهاش أي لزمة على حساب سمعتك وسمعتنا، لا ومحدش هيسمح، من إمتى وإحنا بنعمل أعياد ميلاد، وتنزل على السوشيال ميديا.. من إمتى الناس بتجيب في سيرتنا؟ ونقعد نتعاكس على السوشيال ميديا، ومع ذلك حياتك وانتي حرة فيها".

حديث وائل عبدالعزيز عن علاقة شقيقته بالفنان أحمد العوضي بدأ في شهر فبراير العام الماضي 2019، حين انتشرت أنباء بارتباطها بالعوضي عقب إعلان انفصالها عن محمد حلاوة بشهور قليلة.

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شقيق ياسمين عبدالعزيز طلب من الصحفيين عدم السؤال عن علاقتها بالعوضي

وأكد "وائل"، حينها، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ياسمين منشغلة في عملها ومع أسرتها، قائلا: "ياسمين عبدالعزيز مش مرتبطة بحد ومش فاضية غير لشغلها وبيتها وارحمونا بقا".

وفي يناير الماضي، عقب ظهور أحمد العوضي في عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز، وتزايد الأنباء المنتشرة عن ارتباطهما وعلاقتهما سويًا، خرج وائل عبد العزيز ليتحدث مرة أخرى عن الأمر عبر صفحته الشخصية.

ورفض وائل حينها التعليق على الأنباء المنتشرة، سواء بالنفي أو التأكيد، قائلًا: "حقيقة خبر ياسمين أو نفيه لا تعليق ولا أهتم.. وكفاية اتصال من الإخوة الصحفيين وشكراً".