آخرها "بوكس كورونا".. أغرب تقاليع الهدايا للفتيات

"أخاف عليكِ من الكورونا".. جمُلة مُرفقة بصندوق أو "بوكس الكورونا" كما أطلقت عليه بعض الصفحات، بجانب محتويات البوكس، التي تروج له العديد من الصفحات، لكي تتماشى مع الحدث العالمي، وهو الفيروس المُتفشي بالصين، والمنتشر حول العالم.

ليعد واحد من أكثر الهدايا التي يمكن تقديمها في الوقت الحالي، خاصة أن الكثير من المواطنين في الوقت الحالي يستعينون بأدوات العناية الشخصية مثل المطهرات والكمامات كإجراء احترازي لتجنب الإصابة من العدوى بالفيروس.

قفازات وأشكال مختلفة من الماسكات والكمامات ومعقمات وصابون ومطهرات ومعطر جو ومناديل مبللة، وشرائط فيتامين سي، كلاهما عناصر تتواجد داخل البوكس، الذي انتشر صورته بكثافة على منصات "السوشيال ميديا" وطرح بسعر تراوح بين 30 إلى 50 دولارًا، وذلك وفقًا لمحتويات الصندوق، كما طرحته إحدى الصفحات بدولة الإمارات بسعر 1250 درهمًا، وبالعراق طرح بسعر 35 ألف دينار عراقي، والذي يعد أحدث تقاليع الهدايا المُقدمة للفتيات.

ويرصد "هُن" تقاليع البوكسات وفقً للمناسبات.

بوكس الفلانتين

يعد أشهر "بوكس" يُقدم للفتيات خلال الآونة الأخيرة، أثناء الاحتفالات بعيد الحُب، والذي يأتي باللون الأحمر الصريح، ويحوي الكثير والكثير من الهدايا، أبرزها الدبدوب الأحمر، والشكولاتة، وباقة من الورود.

Advertisements

وتترواح أسعاره عادًة من 300 لـ 400 جنيه، وفقًا لمقتنياته.

بوكس الشتاء

"Winter Box" أو "بوكس الشتاء" الذي ظهر منذ عامين، وبات واحد من أشهر الهدايا التي يمكن تقديمها خلال أشهر صل الشتاء، وفقًا لمقتنياته التي لا يستغنى عنها أحد.

ويحتوي "بوكس الشتاء" على هدايا تناسب برودة الطقس المصاحب لفصل الشتاء، فيوجد داخله مج مدون عليه عبارات مناسبة للشتاء، مشروبات ساخنة، قفاز يد، آيس كاب، بحسب ما أوضح أسامة مهدي، صاحب إحدى محلات الهدايا.

ويتراوح أسعاره ما بين الـ300 والـ500 جنيه.

بوكس المزرعة والخروف

واحد من صناديق الهدايا، التي باتت تنتشر منذ عامين، مع دخول عيد الأضحى، والتي ترجع فكرتها لـ أسامة المهدي، صاحب إحدى محلات الهدايا، الذي جاء على شكل خروف أو مزرعة محاطة بسور أخضر.

ويحتوي "البوكس" على أنواع مختلفة من الشيكولاتة وكروت "هاند ميد" مزينة بعبارات تلائم مناسبة عيد الأضحى مثل "عيد سعيد" أو "عيد مبارك"، بالإضافة إلى الدمية التي تأتي على شكل خروف، ومن الممكن أن يضع الشخص ما يريده من هدايا أخرى مناسبة داخل "البوكس".