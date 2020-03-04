طريقة عمل لينزا كيك في البيت

كيك اللينزا هي حلوى أوروبية، مكونة من الكيك والكريمة والقشطة، ويقدم لك موقع "هن"، طريقة سهلة لعمل كيك لينزا في البيت. المقادير كوب زبد. كوب جوز هند. كوب دقيق. 3/4 كوب سكر ناعم. ملعقة صغيرة بيكنج بودر. 2 بيضة. فانيليا. فستق. شربات. Advertisements للحشو 3 كوب لبن. 4 ملاعق كبيرة نشا. طريقة التحضير يخلط الدقيق والسكر وجوز الهند والبيكنج بودر، ثم تضاف الزبد. يضاف البيض بالتدريج ثم الفانيليا. يذاب النشا في الحليب ثم يرفع على نار هادئة. تفرد 3/4 العجين في صينية فرن ثم تضاف الكريمة. يرص باقي العجين على شكل خطوط على الوجه ثم تخبز بالفرن. يصب فوقها الشربات ثم تزين بالفستق وجوز الهند.

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