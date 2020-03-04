الامارات | طبيب صيني يتحدى كورونا لإنقاذ مريض

شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب صيني يتحدى كورونا لإنقاذ مريض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطبيب صيني يتحدى كورونا ويقوم بمحاولة إنقاذ رجل سقط داخل متجر بمدينة تشنغتشو في مقاطعة خنان الصينية من خلال إجراء عملية تنفس اصطناعي. وأشار موقع "روسيا اليوم"، إلى أن الطبيب عرض حياته للخطر في ظل انتشار فيروس كورونا، ليقوم بواجبه ويخلع القناع وينفذ تنفسا اصطناعيا لمسن توقف قلبه وتنفسه وسقط داخل المتجر، حتى مجيء سيارة الإسعاف ونقله إلى المستشفى. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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