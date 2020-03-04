نصائح للوقاية من الأمراض عبر تنقية أجواء منزلك

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

من المعروف بأن تلوث الهواء في المنزل قد يتسبب بالعديد من المشاكل الصحية وخاصة تلك التي تتعلق بالجهاز التنفسي، لذا لا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين نوعية الهواء في المنزل.

فيما يلي مجموعة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحصول على هواء نقي في كل غرفة من غرف المنزل، وفق ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية، بحسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

-غرفة المعيشة

يمكن أن يؤدي التعرض المفرط للمركبات العضوية المتطايرة من معطرات الجو الصناعية إلى تهيج العين والأنف والحنجرة والصداع والغثيان. وعلى المدى الطويل، يمكن أن يتسبب في تلف الجهاز التنفسي والرئتين، لذا ينصح بتجنب استخدام هذه المعطرات واستبدالها بالمعطرات الطبيعية مثل الزيوت العطرية.

كما ينصح بالتخلص من أي رطوبة في الجدران لأنها تساهم في تكاثر جراثيم العفن التي قد تؤدي إلى الإصابة بمشاكل صحية مثل الربو.

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إضافة إلى ما سبق، يوصي الخبراء بفتح نوافذ المنزل واستخدام الشموع ذات الفتيل الخالي من السخام، والمصنوع من القطن أو الخشب.

-غرفة النوم

إن كنت من الأشخاص الذين يحبون اقتناء الحيوانات الأليفة فينصح بإبقائها بعيدة عن غرفة النوم، لأن فرائها قد يسبب الحساسية. كما يمكن أن يحتوي السرير على ما يصل إلى 1.5 مليون ذرة من الغبار الذي قد يؤدي للإصابة بالحساسية والربو، لذا يجب تنظيف المراتب والوسائد بانتظام واستخدام أغطية مضادة للغبار، وتشميس أغطية السرير والوسائد ونشرها في الهواء الطلق لقتل عث الغبار.

ويوصي الخبراء بوضع نباتات يمكن أن تمتص السموم الضارة من أجواء غرفة النوم، مثل زنابق السلام، والألوفيرا، ونباتات العنكبوت.

-المطبخ

ينصح الخبراء بإبقاء النوافذ مفتوحة على مصراعيها لفترات طويلة حتى يتجدد الهواء في المطبخ وتخرج الأبخرة الناجمة عن الطهي. كما يُنصح بتشغيل شفاط الهواء أثناء الطهي لطرد الروائح السيئة التي قد تؤدي للإصابة بالربو الحساسية.

وبما أن العديد من منتجات التنظيف اليومية تحتوي على مركبات عضوية قد تتسبب بتهيج الحلق والرئتين، لا بد من استخدام مواد تنظيف تحتوي على مستويات منخفضة من المركبات العضوية المتطايرة.