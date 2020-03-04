"أنتي مقاطعة العيلة".. نص رسالة شقيق ياسمين عبد العزيز لها بسبب العوضي

رسالة شديدة اللهجة وجهها وائل عبد العزيز لشقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" بسبب علاقتها بالفنان أحمد عوضي.

الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، كانا قد جمعتهما صورًا عديدة خلال مناسبة الاحتفال بعيد ميلادها، لتشير العديد من التكهنات على إثرها بأن هناك علاقة عاطفية تجميع بين الطرفين خاصة بعد طلاق الفنانة من زوجها السابق رجل الأعمال محمد حلاوة.

ويبدو أن العلاقة بين الطرفين لم تكن مجرد شائعات أحاطت بهما بعد صورهما، إذ علق شقيقها الفنان وائل عبد العزيز على الأمر مهاجمًا إياها بسبب علاقتها بالعوضي.

نص رسالة شقيق ياسمين عبد العزيز لها بسبب العوضي

وجاءت نص الرسالة التي هاجم خلالها وائل شقيقته ياسمين عبد العزيز: "بصي يا ياسمين يا عبدالعزيز يا أختي.. أنا معاكي وفي ضهرك من وانتي صغيرة، شيلت مشاكل كتيًر بسببك، من وانتي عيلة صغيرة، بداية من مشاكلك مع الشاعر، وبرادة وانتي عارفة، إن أنا اتاذيت فيها إزاي، وقضية الشغالات مؤخرًا، غير قضية الضرب اللي كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللي لبستيها التورتة في وشها".

وواصل: "وقفت جمبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك في كل موقف صعب مر عليكي، ونسيت حياتي، ونفسي عشانك وبقي كل همي أنا ووالدتك، إنك تكبري وتبقي نجمة في مجالك، سيبنالك اختياراتك كلها لنفسك، ووفقنالك على معظم قراراتك، وكنت الوحيد اللي ساندتك، ووقفت جنبك في طلاقك".

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وأضاف: "لكن هنهرتل وتروحي تعرفي واحد أصغر منك بـ10 سنين، وتتصوري صور مالهاش اَي لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا، لا ومحدش هيسمح، من امتى واحنا بنعمل أعياد ميلاد، وتنزل على السوشيال ميديا.. من امتى الناس بتجيب في سيرتنا؟ ونقعد نتعاكس على السوشيال ميديا، ومع ذلك حياتك وانتي حرة فيها".

واستكمل: "أنا هتكلم على الشق اللي يخصني.. انتي مقاطعة كل العيلة عشان تعملي اللي على مزاجك.. احنا دلوقتي عايزين نفهم العلاقة دي ايه ورايحة على فين".

ووجه وائل عبد العزيز رسالة إلى العوضي قائلًا: "أما بالنسبة للأخ اللي ماشي وراكي في كل حتة، وشايفك البيضة الدهب اللي هتفقسله كل يوم، أحب أقولك يا راجل لما تيجي تدخل بيت، تدخله من بابه يا راجل! وتقعد مع رجالة البيت!.. دي الأصول وده الاحترام".

واختتم وائل عبد العزيز حديثه عن العوضي: "طبعا لأنك عارف إنك مرفوض رفضا باتا، فعمرك ما هتعمل ده، ومعندكش غير طريق الشمال، اللي أنت سالكه من سنين مع بنات الناس.. أنا من رأيي كفاية عليك البطولة الي أخدتها، والعربية المرسيدس الهدية.. وتركز في شغلك وتسيبنا في حالنا، لأن طول عمرنا في حالنا، ومحدش سامع عننا حاجة، وملوش لازمة جو الصور والمعاكسات ده، وأنا مبخفش من تهديد حد".