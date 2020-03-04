طريقة عمل كوكتيل البرتقال بالليمون والجزر 

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أكدت منظمة الصحة العالمية، وفقا لدراسات أجريت على حوالي 9017 شخصا، أن فيتامين سي، قد يسرع من عملية الشفاء من الفيروسات بنسبة 8٪، كما أنه آمن تماما على الصحة العامة.
لذا يقدم لكٍ "هُن"، كوكتيل البرتقال بالجزر والليمون الغني بفيتامين سي، للوقاية من أمراض البرد والإنفلونزا، وأيضًا لتعزيز الجهاز المناعي، فضلًا عن مذاقه اللذيذ، وإليكِ الطريقة.
مقادير كوكتيل البرتقال بالليمون والجزر
عدد 2 برتقالة
3 حبات جزر
عصير ليمون
4 ملاعق عسل أبيض
2 كوب ماء
أوراق نعناع
طريقة تحضير كوكتيل البرتقال بالليمون والجزر
قومي بعصر البرتقال مع الماء والعسل.
اسلقي الجزر، ثم ضيفيه للخليط، مع النعناع والليمون، وامزجيهما جيدًا.
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