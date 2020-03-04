بعد هجومه عليها بسبب العوضي.. من هو شقيق ياسمين عبد العزيز؟

في الساعات الأخيرة من يوم أمس الثلاثاء، كتب وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز فصل جديد من فصول الجدل المثار حول علاقتها بالفنان أحمد العوضي، وذلك من خلال رسالة شديدة اللهجة وجهها لشقيقته عبر "فيس بوك".

وائل عبد العزيز فتح النار على شقيقته بسبب علاقتها العاطفية بأحمد العوضي، حيث جاء في نص المنشور الذي دشنه على صفحته الشخصية: "تروحي تعرفي واحد أصغر منك بـ10 سنين، وتتصوري صور مالهاش أي لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا، لا ومحدش هيسمح، من إمتى وإحنا بنعمل أعياد ميلاد، وتنزل على السوشيال ميديا.. من امتى الناس بتجيب في سيرتنا؟ ونقعد نتعاكس على السوشيال ميديا.. انتي مقاطعة كل العيلة عشان تعملي اللي على مزاجك.. احنا دلوقتي عايزين نفهم العلاقة دي ايه ورايحة على فين".

وبعد هجومه الشديد على شقيقته الفنانة الشهيرة، نستعرض أبرز المعلومات عن وائل عبد العزيز الذي امتهن التمثيل كشقيقته الصغرى ياسمين عبد العزيز.

من هو وائل عبد العزيز؟

ولد وائل عبد العزيز في حي المعادي بمدينة القاهرة في عام 1979، حيث يبلغ من العمر 41 عامًا، أي أنه أكبر من ياسمين عبد العزيز بعام واحد.

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درس وائل عبد العزيز في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، قبل أن يدرس علوم التسويق في الجامعة الأمريكية، ومن ثم توجه إلى مهنة التمثيل وخاض أول تجاربه الفنية في عام 2003، عندما شارك في سيت كوم "شباب أون لاين" من بطولة أمير كرارة وبشرى ولقاء الخميسي وخالد صالح وغيرهم، حيث جسد شخصية علاء المغني في الحلقة 31.

وبعد تجربته الأولى كضيف شرف، ابتعد عن التمثيل لمدة 7 سنوات قبل أن يبدأ مشواره الاحترافي الحقيقي في عام 2010، عندما شارك في مسلسل "برة الدنيا" من بطولة شريف منير، حيث جسد شخصية "شريف".

بعدها شارك كضيف شرف في مسلسل "نونة المأذونة" بحلقته الخامسة عام 2011، قبل أن فيلم "ركلام" ومسلسل "حكايات بنات" في جزئه الأول عام 2012.

انطلق بعدها وائل عبد العزيز ليشارك في مسلسلات "جذور"، "ابن حلال"، "حق ميت"، "أزمة نسب"، "كلبش ج1"، "بين عالمين"، "فوق السحاب".

ويعد العمل الوحيد الذي شارك فيه وائل عبد العزيز رفقة شقيقته ياسمين، كان مسلسل "لآخر نفس" الذي أذيع في رمضان 2019، وكان وائل العوضي أحد أبطال هذا المسلسل أيضًا.