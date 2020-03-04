قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل كفتة أرز مشوية، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها في الغداء. مقادير عمل كفتة أرز مشوية نصف كيلو لحمة مفرومة 2 كوب دقيق أرز 1 كوب بصل مفرومة 1 ثمرة فلفل أحمر حار 2 كوب بقدونس مفروم شبت كزبرة ربع كوب ثوم مفروم 1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر Advertisements 1 ملعقة صغيرة بهارات لحمة زيت 1 ملعقة صغيرة ملح 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود طريقة عمل كفتة أرز مشوية في الكبة يخلط البصل مع الثوم. يضاف البيكنج باودر ودقيق الأرز ثم يضاف الفلفل الحار. يضاف الشبت والبقدونس والكزبرة ثم يضاف بهارات اللحمة والملح والفلفل. تشكل على شكل أصابع وجزء منها يقلى في الزيت وتقدم محمرة. وجزء منها تشوى على الجريل ثم تقدم مشوية. يوضع جزء في صينية وبها قليل من الماء وتترك على النار حتى تمام النضج.

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