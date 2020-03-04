من فوائد القهوة.. تحسن وظائف الدماغ

القهوة هي مشروب يعد من بذور البن المحمصة، وينمو في أكثر من 70 بلداً، خصوصاً في المناطق الاستوائية في أمريكا الشمالية والجنوبية وجنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية وأفريقيا.
ووفقا لموقع "هيلث لاين" فإن هناك فوائد كثيرة تأتي من تناول القهوة ومادة الكافيين.
فوائد القهوة
الدماغ
الكافيين يمكن أن يحسن وظائف المخ، وتعزيز وظيفة الدماغ.
التمثيل الغذائي
الكافيين يزيد من التمثيل الغذائي ويساعدك على حرق المزيد من الدهون.
يقلل من خطر الإصابة بالأمراض
تقلل القهوة من خطر الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية، مثل الزهايمر والباركنسون.
تقليل خطر الإصابة بالسكري
تساعد القهوة في تقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.
تحسين صحة الكبد
القهوة والكافيين يقللا من خطر الإصابة بأمراض الكبد مثل التليف والسرطان.
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