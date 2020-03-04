الامارات | الآثار المصرية تنفي سقوط هرم زوسر

شكرا لقرائتكم خبر عن الآثار المصرية تنفي سقوط هرم زوسر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر مصطفى وزيري، ما تردد بشأن سقوط هرم زوسر، موضحاً أن طريقة بناء الهرم، والذي يتكون من مدرجات متتالية الحجم، تحميه من السقوط والانهيار. كما اكد أن افتتاح الهرم الذي يقع في سقارة بجنوب الجيرة، سيتم يوم الخميس المقبل بحضور وزير السياحة والآثار.

وأشار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، الذي يذاع عبر فضائية "extra news"، صباح أمس الثلاثاء، أن أعمال ترميم الهرم، بدأت منذ عام 2004 وتوقفت في أحداث عام 2011، ثم استأنفت مرة أخرى في 2017، لافتاً أنه أقدم بناء حجري في العالم.

وأوضح أن أعمال الترميم تضمنت تجديد مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة، وترميم المدخل الجنوبي، وأضاف: "لأول مرة يستطيع السائح زيارة الهرم من الداخل، وأيضا سيتم عرض تابوت الملك زوسر".