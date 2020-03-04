منى فاروق توجه رسالة لشقيق ياسمين عبدالعزيز بعد هجومه: "أرجل منك"

هاجمت الفنانة منى فاروق، وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك على خلفية انتقاده لعلاقة ياسمين صبري بالفنان أحمد العوضي.

"على حساب سمعتنا".. شقيق ياسمين عبدالعزيز ينتقد علاقتها بأحمد العوضي

ونشرت منى فاروق عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لمهاجمة وائل لشقيقته وصورة شخصية له وعلقت: "عيب عليك لما تعمل في أختك ياسمين عبد العزيز كدة .. أنا أتمنيت إنها تكون أختي في يوم من الأيام من كتر ما هي أرجل منك.. أنت مش راجل للأسف".

Advertisements

وفتح وائل عبدالعزيز النار على شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بسبب ما أثير مؤخرا عن علاقتها بالفنان أحمد العوضي، خاصة بعد نشر صورهما سويا احتفالا بعيد ميلادها الأخير.