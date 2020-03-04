طريقة تحضير ماسك فيتامين سي لعلاج حبوب البشرة

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تعاني العديد من الفتيات من مشكلات حبوب الشباب، التي تؤثر على مظهرهن الجمالي، وعلى صحة بشرتهن، فضلًا عن تركها العديد من الآثار إذا تم تقشيرها.
وبدلًا من المواد العلاجية الكيماوية، نصح موقع "webmd" الطبي، بماسك فيتامين سي لعلاج حبوب البشرة.
المكونات
ملعقة من العسل الأبيض
نصف ملعقة من السكر البني
نصف ملعقة من بودرة فيتامين سي أو نصف ملعقة عصير ليمون
2 قطرة من زيت اللافندر
طريقة التحضير
امزجي المكونات السابقة في وعاء عميق.
قومي بفرد الماسك على الوجه، وتحريكه بحركات دائرية لمدة تتراوح من 20 لـ 30 دقيقة.
اغسليه فيما بعد بالماء الفاتر.
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