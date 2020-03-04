"بوتيك بهية".. ملابس لمحارِبات السرطان بدون مقابل

داخل مؤسسة بهية، ولمحاربات "بهية" يُقدم لهن أفضل تصميمات وموديلات الملابس التي تناسب أذواقهن، مع حذية وحقائب و«باروكات» وإكسسوارات ذات ذوق رفيع، هكذا يقع محل يضاهى أكبر محال الموضة، لتقديم الدعم النفسى والمعنوى لأكثر من 1000 مُحارِبة من محارِبات سرطان الثدي، دون مقابل مادى، يتسلمنها بكوبون يوزع مسبقاً.

«عملنا الكوبون على شكل فلوس عشان بنراعى نفسيتهم»، حسب ماجد حمدي عضو مجلس إدارة المستشفىفإن فكرة «البوتيك» ترجع للإعلامية إيمان رياض، التي تحرص على زيارة المستشفى بإستمرار لدعم المحاربات، وبالفعل تم تجهيز غرفة لتشبه تلك المحال الموجودة فى المولات الكبرى، قائلًا: «بنشترط اللى يتبرع بملابس لازم تكون بحالة جيدة، وإحنا بنحط لها تيكيت وباركود كأنها جديدة».

وتراعي المؤسسة تخصيص بروفات لتغيير الملابس: «يهمنا نقدم أفضل خدمة للمحاربات وياخدوا اللى يعجبهم»، مؤكداً اهتمامهم بالدعم النفسى أكثر من العلاج الطبى: «بنعمل لهم حفلات وخروجات مستمرة وبنقدم ورش وبنعلمهم حِرَف وبنظم لهم معارض لبيع منتجاتهم وبنطلَّعهم رحلات برعاية الداعمين لبهية».

ويؤكد "حمدي" أنهم يعتمدون على الدعم من جهات خارجية فى الجانب الترفيهى بعيداً عن ميزانية العلاج، موضحاً أن المستشفى اقترب من الـ5 سنوات واستطاع توفير علاج لـ123 ألف حالة بالمجان فى وقت قياسى.