تعتبر حلقات السجق باللانشون، من أكثر الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين خاصة الأطفال، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها. وإليكِ طريقة عمل حلقات سجق باللانشون، على طريقة الشيف "نجلاء الشرشابي". مقادير حلقات سجق باللانشون سجق مقطع حلقات ومشوح لانشون مايونيز كاتشب سماق Advertisements عصير ليمون خس طماطم زبدة طريقة تحضير حلقات سجق باللانشون - يحمر السجق واللانشون المعلب - يخلط المايونيز بالسماق وعصير الليمون والطماطم في الكبة - يقدم مع الخس

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