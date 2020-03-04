أدمن جروب "ماميز": نريد حملات توعية من "الصحة" في المدارس عن كورونا

قالت عائشة مختار، أدمن جوب ماميز، إن الجروبات تنشر التوعية عبر الصفحات المختلفة: "عايزين ننزل حملات توعوية من كلية الطب، ووزارة الصحة بالمدارس، لطمأنة الطلاب، ولما يروح حد يشرحلهم هتفرق معاهم".

وأضافت "مختار"، خلال استضافتها ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن هناك عددا من التسجيلات الصوتية، التي جرى إعادة نشرها مرة أخرى، مع بداية العام الدراسي الثاني، وهي في الأساس تعود لفترة الاغلتهاب السحائي الوبائي: "نفس الفويسات بتتكرر وبيعاد نشرها".

وأوضحت أن هناك حالة من الفزع الممنهج، الذي يجري تصديره لأولياء الأمور، وهو الأمر الذي تداركته الدولة، وتعاملت بشفافية مع المواطنين، وهو ما طمأن عدد كبير منهم: "الحكومة بقت بتفصح عن أرقام حقيقية، وتعلنها، وهو ما يقوم بالفعل".

وأكدت أنه بات لزاما على الحكومة، التواصل الدائم مع المواطنين، لتصدير طاقة إيجابيه لهم، عبر نشرها للأخبار الصحيحة بشكل دوري، مشيرة إلى أنه من الضروري على أولياء الأمور، توعية بعضهم البعض، وإيصال تلك التوعية إلى أبنائهم لتقليل التوتر لديهم.