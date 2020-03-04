هل يهزم فيتامين C فيروس كورونا؟.. الصحة العالمية تجيب

ترتبط كثير من الشائعات بـ فيروس كورونا واحدة من تلك الشائعات هو ارتباط مكافحة الفيروس بفيتامين سي، وكونه يساهم بشكل أو بآخر في منع العدوى من الأساس.

عدد من الشائعات المرتبطة بكورونا نفتها منظمة الصحة العالمية، واحدة منها هي فاعلية فيتامين سي في علاجه ومنعه من الأساس.

وتقول منظمة الصحة العالمية، وفقا لدراسات أجريت على حوالي 9017 شخصا، فإن فيتامين سي ليس له تأثير وقائي، ولكنه قد يسرع من عملية الشفاء بنسبة 8٪.

Advertisements

وبحسب المنظمة، فإن فيتامين سي لا يعالج أعراض البرد، وهو آمن تماما على الصحة العامة، ولكنه رغم ذلك غير فعال في القضاء على الفيروس، وكونه يسرع من عمله في الشفاء، لا يعني أن له دورا في مكافحة العدوى.

كما أكدت منظمة الصحة العالمية، على أن الثوم وزيت السمسم لا يسهمان بشكل أو بآخر في العلاج أو الوقاية من فيروس كورونا، كما أن الشائعة التي تنتشر بأن الفيروس يصل للحلق خلال 10 دقائق، إذا لم تتناول كمية مناسبة من الماء غير صحيح كذلك.

وتشير "WHO"، إلى أنه لا يوجد حتى الآن علاج للفيروس القاتل الذي بدأ أول مرة في مدينة ووهان الصينية، في أواخر ديسمبر، وراح ضحيته أكثر من 2000 شخص.