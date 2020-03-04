تعرفي على الوزن والطول المناسب للوصول لـ"عود البطل"

لم تمر ساعات على طرح المهرجان الشعبي، عود البطل، لمُطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، إلا وتصدرت تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بل وصل التريند في 9 دول عربية، لتصبح الأغنية الأشهر على منصات "السوشيال ميديا" عقب ساعات من طرحها.

كلمات وصف بها أصحاب المهرجان، قوام الفتيات المناسب، والأكثر أنوثة وجاذبية، لتبدأ العديد من الفتيات بالتساؤل عن الوصول للوزن والطول الملائم، الذي يجعلهن يتمتعن بالقوام المُشار إليه.

ومن جانبها، أضحت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية، كيفية حساب الوزن والطول المناسب للفتيات للوصول للقوام المثالي.

مؤكدة أن الوزن من المفترض أن يصل رقمه إلى أقل من رقم الطول بعد المائة بـ 5، بمعنى إذا كان الطول 170 سم، فلابد أن يكون الوزن 65 كيلو جراما، وإذا كان الطول 150 فيكون الوزن حينها 45 كيلو جراما، وهكذا...، موضحة إن تلك الطريقة تعد مبدئية لحساب الوزن المثالي المناسب للطول، ولكنها الأشهر.

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وأشارت "جاد الحق"، خلال حديثها لـ "هُن"، إن الأمر يعتمد أكثر على توزيع الدهون بالجسم، قائلة: "ممكن الطول والوزن يكونوا مناسبين، لكن توزيعة الدهون غلط، فتلاقي البنت رفيعة بس عندها بطن أو أجناب أو أرداف، فلازم من إعادة توزيع الدهون بشكل جيد".

قائلة: "في حال وجود خلل في توزيع الدهون، بسبب قلة الرياضة، أو سوء التغذية أو حتى لعوامل وراثية، لابد من اتباع الفتيات لعدة نصائح على النحو التالي".

ممارسة الرياضة بانتظام، وخاصة الرياضة التي ترتبط ببعض مشكلات الجسم بعينها.

الاعتماد على نظام غذائي صحي.