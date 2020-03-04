"ناقصها أصالة".. تعليقات على صورة طارق العريان مع أولاده عقب الانفصال

رغم مرور بعض الوقت منذ إعلان انفصالهما، لازال المتابعون لديهم أملا في رجوع المطربة السورية أصالة، للمخرج طارق العريان.

ظهر هذا جليا في تعليقات المتابعين على صورة أخيرة نشرها "العريان"، والتي يظهر فيها برفقة أطفالهما.

وشارك "العريان" بصورة جديدة، اليوم، تجمعه بطفليهما "آدم وعلي"، عبر حسابه الشخصي على "الإنستجرام"، دون أن يُعلق عليها، وبمجرد نشر الصورة انهالت التعليقات على المخرج ومنها "أرجع لأصالة بقى"، و"الصورة ناقصها أصالة"، و"ياريت أصالة تكون معاكم".

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العريان يعلن انفصاله عن أصالة

كان طارق العريان، نشر صورة تجمعه بطليقته أصالة، عقب إعلانها الانفصال عبر "إنستجرام"، في يناير الماضي، وكتب عليها "للأسف وصلنا إلى نهاية، سأظل أحترم هذه الروح الجميلة، وأحترمها دائمًا، والدة أطفالي إلى الأبد ".

يذكر أن أصالة وطارق العريان، تزوجا في عام 2006، وكان تصدر موقع التدوينات القصيرة تويتر هاشتاج "طلاق أصالة" خلال الأيام الماضية، وذلك بعد الأنباء التي ترددت حول انفصال المطربة السورية أصالة نصري عن زوجها المخرج طارق العريان.