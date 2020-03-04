الامارات | انتهاء تصوير «بانتي أور بابلي 2» في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير «بانتي أور بابلي 2» في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت twofour54، عن انتهاء تصوير مشاهد فيلم «بانتي أور بابلي 2» في العاصمة الإماراتية. ويستكمل هذا الفيلم البوليوودي المرتقب قصة الجزء الأول مع أحداث جديدة تدور في أيامنا المعاصرة ضمن إنتاج ضخم سينال إعجاب المشاهدين، وتركزت المشاهد التي تم تصويرها بأبوظبي في موقعين رئيسين، هما نادي أبوظبي للفروسية وفندق قصر الإمارات. وضم فريق العمل 350 شخصاً، وتم تصوير مشاهده على مدار 10 أيام. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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