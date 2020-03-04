الامارات | «لايبتسيغ للكتاب» ينضم إلى «ضحايا كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «لايبتسيغ للكتاب» ينضم إلى «ضحايا كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألغى معرض لايبتسيغ الألماني للكتاب انعقاده، الذي كان مقرراً في منتصف الشهر الجاري، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقالت متحدثة باسم المعرض، أمس، إن إدارة المعرض وقيادات المدينة اتخذوا هذا القرار اليوم.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إلغاء العديد من الفعاليات والمعارض في ألمانيا.
وبلغ عدد حالات الإصابة بـ«كورونا» المستجد في كل أنحاء ألمانيا، أمس، 188 حالة.
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