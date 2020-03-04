لايف ستايل

الامارات | «لايبتسيغ للكتاب» ينضم إلى «ضحايا كورونا»

0 نشر
لايبتسيغ (ألمانيا) - د.ب.أ 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن «لايبتسيغ للكتاب» ينضم إلى «ضحايا كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألغى معرض لايبتسيغ الألماني للكتاب انعقاده، الذي كان مقرراً في منتصف الشهر الجاري، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت متحدثة باسم المعرض، أمس، إن إدارة المعرض وقيادات المدينة اتخذوا هذا القرار اليوم.

Advertisements

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إلغاء العديد من الفعاليات والمعارض في ألمانيا.

وبلغ عدد حالات الإصابة بـ«كورونا» المستجد في كل أنحاء ألمانيا، أمس، 188 حالة.

 

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «لايبتسيغ للكتاب» ينضم إلى «ضحايا كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا