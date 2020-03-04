الامارات | لملء الرئة بالهواء النقي.. غرف للتنفس الآمن

شكرا لقرائتكم خبر عن لملء الرئة بالهواء النقي.. غرف للتنفس الآمن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلوث الهواء يمثل مشكلة في شتى أنحاء تايلاند، وشهدت العاصمة بانكوك - حيث وصلت جودة الهواء إلى مستويات غير صحية خلال معظم أيام شهر يناير الماضي - أعلى الأصوات إعراباً عن الاستياء. ومع ذلك، قد يتمكن الأشخاص في تايلاند وأماكن أخرى من التنفس بأمان، بفضل نوع جديد من الواحات الاصطناعية، التي كُشف النقاب عنها في معرض أقيم في بانكوك في الآونة الأخيرة. وصمم مهندسون معماريون في البلاد غرفاً، تحيط بها أنواع مختلفة من الأشجار، خصيصاً لأغراض التنفس الآمن.

ويطلق على السرادق الأبيض، المجهز بتقنية عالية الدقة للتهوية، اسم «سيف زون شيلتر» (ملاذ المنطقة الآمنة)، وقد كُشف عنها في معرض أسبوع بانكوك للتصميم، الذي يعرض أعمال الابتكار والإبداع في فبراير الماضي.

واقترح نشطاء للبيئة أن تتم إقامة مثل هذه الغرف في الأماكن العامة، حتى يتمكن الأشخاص من «ملء الرئة بالهواء النقي».