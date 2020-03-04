تعرفي على المدة المثالية لتخزين أبرز 5 أطعمة بالمنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد كُريّم:
تميل معظم السيدات إلى حفظ وتخزين الحضروات والفاكهة واللحوم بالثلاجة لفترات طويلة، لكسب الوقت وتوفير الجهد، دون الاهتمام بمعرفة المدة المثالية لتخزين كل طعام على حدة، ما يعرضه للتلف والفساد.
في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" مدة المثالية لتخزين أبرز 5 أطعمة بالمنزل، وفقًا لموقع "Health".
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