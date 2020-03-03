«وأد البنات» يجسد واقع زواج القاصرات بالقرى والأرياف

على خشبة مسرح نادي المرج الرياضي، جمع عرض "وأد البنات"، العديد من الفتيات الصغيرة، التي تترواح أعمارهن بين 10 و18 عاماً، يجسدن واقع زواج القاصرات الأليم، التي تتعرض له بعض فتيات القُرى والأرياف، في عرض مسرحي، مدته 20.

«وأد البنات»، اسم عبّر عن موضوع المسرحية التى تتناول مشكلات اجتماعية تعبر عن معاناة المرأة فى المجتمع مثل التحرش الجنسي وزواج القاصرات، وحسب إبراهيم عرفات، مسئول رابطة شباب المرج: «بنلفت انتباه الناس للوأد المعنوي للبنت، يعنى وأد أحلامها وطموحاتها وحياتها وتحميلها مسئولية أكبر من طاقتها».

استعدت الفتيات للمسرحية، من خلال جلسات تدريب استمرت 3 أشهر: «كنا بنتدرب مرتين في الأسبوع وقبل ما نبدأ التدريب شرحت لهم المشكلات اللي بنتكلم عنها ولقيت عندهم خلفية بكل قضية هيقدموها للناس»، لافتاً إلى أن التدريب كان داخل جمعية المروج للتنمية بالمرج: «الأطفال من كتر ما هما متحمسين للمسرحية، هما اللى بينفذوا الديكور والتجهيزات الخاصة جوه قاعة النادي»، وتصل مدة العرض إلى 20 دقيقة، وتم دعوة أطفال كثيرين لمشاهدتها بصحبة أسرهم سواء الذين ينتمون إلى المنطقة أو غرباء عنها، بهدف نشر الوعي بحرية الفتاة واحترامها ومساعدتها على تحقيق ذاتها: «البنت اللى بتتعرض لمشكلات اجتماعية ونفسية بسبب التحرش أو الزواج المبكر ممكن تبقى أمي أو أختي أو بنتي، وأحسن حد يوصل الرسالة هم الأطفال نفسهم لأنهم أصحابها».

ومن المقرر أن تعرض المسرحية في العاشرة من صباح الخميس المقبل، بنادي المرج.