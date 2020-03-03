حمية مثالية لفصل الشتاء.. إليك كل ما تريد معرفته عن رجيم البرتقال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:
احتواء البرتقال على نسبة عالية من الألياف، تجعله من الفواكه الشتوية التي يمكن الاعتماد عليها عند اتباع أنظمة الحمية الغذائية، لأنه يساعد على الشعور بالامتلاء، كما يحفز الجسم على حرق الدهون المتراكمة به.
"الكونسلتو" يستعرض في الفيديوجراف التالي، كل ما تريد معرفته عن رجيم البرتقال، وفقًا لموقعي "Medical news today" و"Nutrition trends".
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