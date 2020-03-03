"الأعراض متشابه": 10 أمراض قد يشخصها الأطباء خطأ.. هل حدث معك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

تشير الدراسات الحديثة أن أكثر من 40% من الحالات المرَضيّة يشخصها الأطباء تشخيصًا خاطئًا، وذلك وفق ما نقل موقع " Bright Side" الأمريكي.

الموقع الأمريكي قدّم 10 أمراض تتشابه أعراضها في البداية مع أمراض أخرى، ما يلتبس فيها الأمر على الأطباء ويشخصونها بشكل خاطئ، وهي كالتالي:

1- مرض لايم:

يعرف مرض لايم بالطفح الجلدي الذي يظهر عندما يصاب الشخص بالعدوى، ومع ذلك يمكن أن تظهر على المرضى أعراض مثل آلام الجسم والحمى والإرهاق وجميع هذه الأعراض عادة ما يتم تشخيصهم إلى الإصابة بالأنفلونزا، نظرا لأنه لا يمكن لاختبار الدم معرفة الكثير في هذه الحالة، لأن الجسم لا يبدأ في تطوير أجسام مضادة تشير إلى هذه الحالة إلا بعد أسبوعين.

2- حصى الكلى:

يمكن تشخيص حصى الكلى خطأ، كما هو الحال مع العديد من الحالات الأخرى إلى تمدد الأوعية الدموية، نظرا لأن كلاهما يبدأ بألم شديد وحاد في البطن والغثيان أو القيء.

3- التهاب الكبد:

الأعراض الأكثر شيوعًا لمشاكل الكبد هي آلام المعدة والحكة والإرهاق، مثل أعراض الحساسية، لذلك من المهم الانتباه إلى لون العين واللسان، وعند ملاحظة أي تغيير وتحول في لون العين إلى اللون الأصفر فيجب زيارة الطبيب فورًا.

4- مشاكل الغدة الدرقية:

الغدة الدرقية هي جزء مهم جدًا من الجسم، لأنه يتحكم في العديد من الهرمونات، وعند حدوث قصور في الغدة الدرقية، تتمثل الأعراض في زيادة الوزن والحساسية والإرهاق.

وعند فرط نشاط الغدة الدرقية تتسبب في فقدان الوزن ونبض القلب السريع، وجميع هذه الأعراض شائعة في العديد من الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم لذلك يجب التحقق من هرمونات الغدة الدرقية.

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5- الاضطرابات الهضمية:

مرض الاضطرابات الهضمية عبارة عن عدم القدرة على هضم مادة الغلوتين، حيث يوجد الغلوتين بشكل أساسي في القمح وبعض الحبوب الأخرى، وقد يتم أحيانا تشخيص مرض الاضطرابات الهضمية بشكل خاطئ، والسبب في ذلك هو أن أعراضه تتماثل مع أعراض التهابات الجهاز الهضمي، التي تتمثل في آلام في المعدة والإسهال والإمساك والصداع.

6- مرض الذئبة:

الذئبة هو مرض التهابي مزمن له وجوه كثيرة، وغالبًا ما تكون أعراضه غير محددة ومختلفة للغاية، على الرغم من أنها معروفة بطفح جلدي على شكل فراشة عبر الخدين إلا أن بعض المرضى لا يعانون منها.

وقد تشمل الأعراض الأخرى التعب وآلام المفاصل ومشاكل في الكلى والرئة، ما يجعلها تتماثل مع أعراض مرض الكلى والرئة، لذلك يصعب على الطبيب تشخيصه في البداية.

7- السرطان:

أحيانا يخطئ الأطباء في تشخيص أنواع معينة من السرطان تصل إلى 44%، وقد يحدث ذلك نتيجة أن أدوات التشخيص ليست دقيقة، وغالبا ما تكون الأعراض غامضة للغاية، ويمكن إخفاء سرطان الرئة كعدوى في الرئة وسرطان الثدي كالتهاب في الثدي.

8- التهاب الزائدة الدودية:

التهاب الزائدة الدودية معروفة بأعراض مثل: ألم في الجزء السفلي الأيمن من البطن والقيء والغثيان، وفي كثير من الحالات تظهر أعراضه في أماكن مختلفة، ما يجعل من الصعب تشخيصه، لأن في بعض الأحيان يمكن تشخيصها على أنها متلازمة القولون العصبي، فمن المهم جدا عدم تجاهل ألم البطن.

9- التهاب المفاصل الروماتويدي:

هناك الكثير من أمراض المفاصل التي تتطابق أعراضها مع أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي، وبالنسبة لتورم القدمين يمكن أن يشير إلى المرض على الرغم من كونه حالة شائعة، لذلك عند وجود مشاكل في المفاصل لفترة طويلة يمكن تشخيصها على أنها التهاب المفاصل الروماتويدي.

10- القصور الوريدي للقدم:

عند تضخم القدم فقد يكون ذلك أحد الأعراض المبكرة للقصور الوريدي، وفي هذه الحالة لا يستطيع فيها الدم تحريك الأوردة بشكل صحيح من الساقين والقدمين إلى القلب، وفي هذه الحالة يتم تشخيص القصور الوريدي إلى أمراض القلب، نظرا لأن أمراض القلب يمكن أن تكون أعراضها تورم في الساقين.