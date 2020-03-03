بفستان من الشيفون.. نيللي كريم تظهر في جلسة تصوير جديدة

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خضعت الفنانة نيللي كريم، لجلسة تصوير جديدة، بعدسة مصور المشاهير خالد فضة، الذي شارك متابعيه بصور الفنانة، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام".
وتألقت الفنانة نيلي كريم، بفستان بلون "الهافان" الفاتح، جاء بدون أكمام، من الشيفون، مع بطانة لامعة تشبه قشر السمك، مع الشعر المنسدل المعتاد، والمكياج التُرابي بألوان النيود.
وكانت الفنانة نيللي كريم، أعلنت خلال الفترة الأخيرة، إصابتها بورم حميد في الوجه، وخضعت لعملية جراحية في الولايات المتحدة الأمريكية لاسئتصال الورم.
الجدير بالذكر إن آخر أعمال الفنانة، كان مشاركتها في فيلم "الفيل الأزرق" الجزء الثاني، مع الفنان كريم عبدالعزيز، وهند صبري.
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