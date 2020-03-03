في ذكرى ميلادها.. سطور في حياة سناء يونس.. تزوجت المليجي سرا

"طلقني يا ابن المبقعة، أريدُ خُبزًا وحنانًا، وفجأة مسك ايدي قال ايه بيعديني، أنا مالي بالجواز ما أنا كنت قاعدة هنومة ومتستتة على الأخر، يا صغيرة على الهم يا لوزة، شعاع، نسب منيل بستين نيلة، أه وربنا ياخويا، خدلي تاكسي ليموزين 27 راكب"، إفيهات عديدة تميزت بها نجمة الأدوار الراقية البسيطة، البعيدة عن التصنع، إحدى نجمات الكوميديا، الفنانة سناء يونس، خلال تأدية شخصية فوزية في مسرحية "سك على بناتك"، تلك الشخصية التي جسدت دور العروس الساذجة، ابنة الدكتور الجامعي، الفنان فؤاد المهندس، والتي جمعت بينهما العديد من المواقف خلال أحداث المسرحية.

ويتزامن اليوم 3 مارس، ذكرى ميلاد الفنانة سناء يونس، ويُقدم "هُن"، جانبا من حياتها وهي قصة زواجها من الفنان محمود المليجي، خلال السطور التالية.

ارتبطت "سناء"، بالفنان محمود الملجي، وجمعت بينهما قصة حُب كبيرة، واتفقا على عدم إعلان خبر زواجهما حفاظًا على مشاعر زوجته الأولى الفنانة "علوية جميل".

ضحت سناء يونس، بالكثير، من أجل أن تستمر الحياة الأسرية لزوجها الفنان محمود المليجي مستقرة هادئة، فقد ارتبطت به عاطفيا أثناء مشاركتهما سويا في مسلسل "ظلال السنين" عام 1964، ثم توطدت علاقتهما ونما الحب بينهما أثناء مسرحية "عيب يا آنسة"، حيث تطورت وقررا الارتباط.

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ظلت "يونس"، زوجة "المليجي" حتى وفاته عام 1983، وهو ما كشفه الناقد الفني طارق الشناوي، في مقال بـ"الشرق الأوسط"، قائلا: "بعد رحيل المليجي أجريت مع سناء يونس، حوارًا حكت فيه كل تفاصيل حياتها معه، ولكن قبل النشر اتصلت بي وطلبت مني ألا أكتب شيئا فلم ترض هي أيضا أن تغضب زوجته".

رفضت إعلان زواجها من المليجي حفاظًا على مشاعر زوجته الأولى

ورفضت سناء يونس، أن تعلن عن هذا الزواج احترامًا لمشاعر الفنانة علوية جميل، التي كان يعشقها المليجي ولا يستطيع أن يخبرها بهذا الأمر، ورفضت الميراث منه حفاظا أيضا على العهد الذي أخذاه على بعضهما بعدم إعلان زواجهما.

ولكن قال الفنان سمير صبري، في لقاء له على الراديو، عكس ذلك، حيث أكد أن المليجي تزوج سناء يونس، 3 أيام فقط، وعندما علمت زوجته علوية أمرته بأن يطلقها وبالفعل فعل ذلك، لتكون من أقصر الزيجات في الوسط الفني.