القاهرة – لايف ستايل باتت موضة الـ جمبسوت الموضة الأكثر انتشاراً على الصعيد العالمي وأصبحت هذه القطعة التي اجتاحت منصات العرض خيار النجمات بديلاً عن الفساتين في الحفلات والإطلالات العامة والمناسبات المميزة . ووضعت دور الأزياء والمصممين العالميين ثقلهم وخبرتهم في إنتاج تصاميم جمبسوت راقية ومميزة وتناسب السيدة في كل نشاطاتها وتنافست فيما بينها لجذب النجمات العالميات لاختيار الجمبسوت الذي يناسبهم ويليق بهم. ولا يقتصر الجمبسوت بقماش محدد بل يتنوع بين قماش الحرير والدانتيل والتول والدنيم والمخمل والجلد وغيرها من الأقمشة ، كما تتنوّع ألوانه بين الأزرق والأبيض والأسود والفضي والأصفروالذهبي والأحمر وغيرها من الألوان. وتتنوع نقشات الجمبسوت بين المنقّط والمخطط والبرّاق ونقشات النمر والمطبّع بالورود والفراشات والرسمات والطبعات . ونجد تصاميم الـ جمبسوت الطويل والقصير والسراويل والشورتات والتنانير وبالأكمام الطويلة والقصيرة وبدون أكمام والجمبسوت بكتف واحد وغيرها من التصاميم المميزة . Advertisements إليكم بعضاً من صور النجمات العربيات والعالميات بالـ جمبسوت . قد يهمك ايضا: تعرفي على طريقة صنع بنطلون مزين بالشراشيب من الأسفل أقراط الشراشيب الطويلة بألوان داكنة هذا الخريف

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إطلالات النجمات بالـ "جمبسوت" لإناقة وجرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.