أجدد موديلات عبايات فخمة لاطلالة مترفة

تبحث الصّبية بالعالم العربي عن الذوق المترف دائمًا، لاسيما بموديلات العبايات المختلفة، لاطلالة فخمة وراقية، لمناسباتها المختلفة، ولأن هذه الموديلات في تجدد دائم، اخترنا لكِ أبرزها لاطلالة مترفة تعتمدينها في مناسباتكِ القادمة.

العبايه بلون اللافندر مع خامة الأورغانزا الناعمة

بمناسبات السهرة البسيطة، من الممكن أن تجربي هذا الموديل من anatomiofficial، مع خامة الأورغانزا الناعمة، التي تمنحكِ اطلالة مخملية خاصة مع لون زهرة اللافندر للعبايه، نسقيها مع حذاء مدبب باللون الأبيض، وحجابكِ من اللون نفسه، ومن الممكن أن تجربي لمسة من اللون الفضي للكلتش.

العبايه مع الريش وأكمام الجرس

للصّبية التي تعشق كل ما هو جديد بعالم الموضة، إليكِ هذا الموديل من arabian inspiration للعبايه التي تجمع أكثر من صيحة بتصميمها، كالريش المتربع على عرش الموضة، بالإضافة إلى أكمام الجرس، مناسبة لصاحبات الذوق الراقي والجريء.

تناسب كذلك الصبايا المحجبات وغير المحجبات، نسقيها مع إكسسوارات بألوان النود، من الشنطة والشوز، أما الجاب فاختاري مثلًا باللون الأبيض من خامة الشيفون الناعمة.

العبايه الستان باللون الرمادي

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أما هذا الموديل فهو الأكثر بساطة للعبايه باللون الرمادي من nafsdesigns، مع خامة الستان الحادة بلمسة لامعة، وتفاصيل الشراشيب البسيطة على إطار الكم والكتف للعبايه، نسقيها مع حجابكِ باللون الأبيض، لاطلالة بسيطة ومريحة للعين



العبايه مع الأكمام المنفوخة وتطريزات الأحجار

إذا كنتِ تبحثين عن موديل بسيط وبالوقت نفسه يعتمد على لمسة راقية من الذوق الفخم، إليكِ هذا التصميم للعبايه مع الأكمام المنفوخة من hind abayaa، مع لمسة الإكسسوار على الكتف للحجر الكريستالي.

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