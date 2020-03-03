تعرفي علي أجدد تسريحات للشعر الخشن

القاهرة – لايف ستايل
هناك العديد من تسريحات للشعر الخشن التي تناسب ذوات الشعر المجعد أو الخشن، لذا لا داعي للقلق أو الاعتماد على تسريحة واحدة، وإذا كنت تريدين تصفيف شعرك الجاف بأسرع وقت يمكنك الاختيار من بين ما ستقدمه لك من تسريحات للشعر الخشن.
الظفيرة
تعد ّمن أفضل التسريحات المناسبة للشعر الخشن الملائمة لجميع المناسبات، فهي تعمل على إخفاء تجاعيد الشعر.
الكعكة
تسريحة الكعكة تتناسب مع الشعر المجعد الطويل والقصير.
ذيل الحصان المنخض
تناسب هذه التسريحة ذوات الشعر الجاف، حيث يمكنك انسدال شعرك مع تلويته.
اختاري واحدة من تسريحات للشعر الخشن واظهري بأجمل إطلالات .
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