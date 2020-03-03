مكياج للبشرة السمراء من لوبيتا نيونغو

أكثر ما يميّز إطلالات لوبيتا نيونغو الجمالية هي بشرتها السمراء النضرة التي تحسن إبراز جمالها من خلال تطبيق مكياج مناسب واختيار ألوان تزيدها إشراقاً.



إذا كانت بشرتك سمراء، استوحي من لوبيتا نيونغو مكياجاً يناسبك ويزيدك جاذبية.



كريم أساس بتركيبة خفيفة

تختار لوبيتا كريم أساس بتركيبة خفيفة خالية من الزيوت تحمي بشرتها من اللمعان وتمنحها سحنة متجانسة ومشرقة. وهي تحرص على أن تكون الدرجة اللونية لهذا المستحضر ملائمة تماماً للون بشرتها الطبيعي.



لمسة إشراق مع الهايلايتر

تمزج لوبيتا كريم الأساس بمستحضر هايلايتر سائل يزيد من وهج بشرتها فيبدو المكياج بشكل عام مشرقاً وجذاباً. وهي لا تستخدم هذه الحيلة بشكل يوميّ إنما تكتفي فقط باستخدام الهايلايتر في مناسباتها المهمة وظهورها أمام عدسات الكاميرات.



أيلاينر أزرق لافت

في هذه الإطلالة اختارت لوبيتا أن تزيّن مكياج عينيها بايلاينر أزرق لامع عكس بريق عينيها. وهو لون جريء ولافت.

ماسكرا زرقاء

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ومن درجة الأزرق نفسها، نسّقت لوبيتا الماسكرا التي اختارتها بتركيبة مكثفة ومطوّلة للرموش. وعلى الرغم من غياب ظلال العيون فقد بدا المكياج مشرقاً وقوياً بفضل درجة الأزرق الميتاليكي التي اختارته.

بلاش ناعم

تدرك لوبيتا تماماً أن البلاش الزهري لن يناسب لون بشرتها وسيبدو صاخباً ومبهرجاً. لذا فهي تمثيل إلى اختيار درجة ناعمة وخافتة من هذا اللون، الزهري- الخشبي، وتكتفي بكمية قليلة منه تزيد من أنوثة ملامحها.

أحمر شفاه ميتاليكي

أحمر الشفاه هو لمسة ختامية في مكياج الوجه، وقد يكون لمسة ناجحة تزيد من جاذبية المكياج وتناسقه، كما قد يكون خياراً خاطئاً ينسف المكياج برمّته. وفي هذه الإطلالة أرادت لوبيتا أن تضفي بريقاً على ملامح وجهها إنما بأسلوب ناعم وهادئ، فاختارت إحدى درجات اللون الزهري الميتاليكي.

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