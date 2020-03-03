منها المعجنات والزبادي.. 8 أطعمة لا تتناولها على الفطار تضر بالصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعتبر وجبة الإفطار هي الوجبة الأهم على مدار اليوم لإمداد الجسم بالفيتامينات والمواد الغذائية الضرورية لقيامه بالوظائف الحيوية.

ولهذا يجب اختيار وجبة صحية تساعد في الشعور بالشبع وتفيد الجسم، والابتعاد على الوجبات التي تسبب بعض المخاطر مثل: الإصابة بمرض السكري والسمنة وأمراض القلب.

يذكر موقع "health line" الصحي 8 أطعمة لا يفضل تناولها في وجبة الإفطار:

- المعجنات والفطائر:

يفضل الكثيرون تناول المعجنات والفطائر مثل "البان كيك والدونتس والوافلز" في الفطار مع كوب من الشاي، لكن ينصح بعدم تناولها في الإفطار، لأنها يتم تحضيرها بطرق مختلفة بمزج كثير من المكونات، كالبيض والسكر والدقيق والسمن لتصبح شهية، وكل هذه المكونات تسبب خطورة على الصحة.

كما أن الفطائر تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز، الذي تناوله في الصباح يسبب الالتهابات ما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري.

- خبز التوست بالسمن:

يعتبر من الأطعمة المفضلة لدي الكثيرون بوضع السمن على شرائح الخبز وتناوله، لكن هذه الوجبة ضارة بالصحة لأن الدقيق المصنع منه الخبز يوفر القليل من العناصر الغذائية والألياف، والكربوهيدرات التي يمكن أن تتسبب في زيادة مستويات السكر في الدم.

كما أن السمن يحتوي على الدهون غير الصحية التي تؤثر على الصحة وتؤدي إلى زيادة الوزن، والإصابة بأمراض القلب.

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- الكعك:

لا يفضل تناول الكعك صباحا في الإفطار، حيث إنه يتم تحضيره من الدقيق والزيت والبيض والسكر، ما يزيد من زيادة السعرات الحرارية في الجسم، وهو من أكثر الأسباب الأساسية المسببة للسمنة.

- العصائر المعلبة:

يفضل البعض تناول هذه العصائر مع وجبة الإفطار اعتقادًا أنها مفيدة للجسم، وهذا أمر غير صحيح، حيث إن يضاف إليها كثير من نكهات الفواكه والمواد الحافظة، وتحتوي أيضا على نسبة عالية من السكر أو شراب الذرة عالي الفرتكوز، لذلك تناوله في الإفطار يؤدي إلى زيادة مستويات السكر في الدم الذي يساعد في الشعور بالتعب والإرهاق، كما يسبب السمنة المفرطة ومرض السكري.

- الزبادي المحلي:

يعتبر الزبادي الخالي من الدسم أو المضاف إليه ملعقة صغيرة من العسل أو قطع من الفاكهة، يمكن تناوله في الإفطار.

أما الزبادي المحلي بالسكر أو المضاف إليه بعض نكهات الفواكه، تناوله في الفطار يمكن أن يسبب مخاطر عديدة كالإصابة بالسمنة، مرض السكري.

- القهوة:

يفضل العديد من الأشخاص تناول القهوة المحلاة بالسكر واللبن كامل الدسم يوميا أثناء الإفطار، لكن يُنصح بعدم تناولها، حيث إن السكريات واللبن كامل الدسم، يتسبب في زيادة السعرات الحرارية في الجسم وبالتالي زيادة الوزن.

- حبوب الإفطار:

تعتبر هذه الحبوب كالكورن فلكس، الشوفان من الأطعمة التي لا يجب تناولها في الإفطار، لأنه لا تحتوي على قيمة غذائية لإمداد الجسم بالطاقة اللازمة، كما أنها مكوناته غير صحية مثل الألوان الصناعية والسكريات التي تزيد من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب.

- الأطعمة السريعة:

لا ينصح بتناول هذه الأطعمة في الإفطار؛ لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون، وكميات كبيرة من الصوديوم التي تسبب السمنة المفرطة ومرض السكري، كما أنها تؤثر على الجهاز الهضمي.