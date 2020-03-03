رانيا يوسف: أنا مجتهدة أكتر من الشيطان

رسالة جديدة غامضة، وجهتها الفنانة رانيا يوسف، لمتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث شاركت بصورة ظهرت خلالها بنفس إطلالتها الأخيرة في فيديو رقصها على أغنية happy، مُعلقة: "الشيطان يعمل بجد، لكن رانيا يوسف مجتهدة أكتر منه".

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وتصدرت الفنانة مؤخرا، مُحركات البحث، بعدما نشرت عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام، وهي ترقص على نغمات أغنية "HAPPY"، حيث ظهرت ببلوزة بيضاء مكشوفة الصدر، وميني جيب باللون الأسود.